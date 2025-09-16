中職》挑戰完全打擊之前 范國宸：隊友都不跟我講話

富邦范國宸。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕范國宸在前3局就用2支長打掃回4分，帶領富邦悍將以6：2送給統一獅2連敗，可惜只差二壘安打就締造中職睽違10年的完全打擊，對於富邦在他開轟的12場都贏，不禁開心笑說：「我也不知道為什麼會這樣，那就努力多打一些吧！」

范國宸前3次打擊都面對胡智爲，分別擊出全壘打、三壘安打、一壘安打，8局下第4次打擊面對辛俊昇擊成外野飛球被接殺，他表示，最難的全壘打、三壘安打都完成，知道就差二壘安打，「進職棒第1次有這個機會，很可惜沒掌握住，希望以後還有機會挑戰。」

范國宸透露，全壘打、三壘安打相繼出現，不禁有種「真的有機會嗎？」的感覺，5局下打出一壘安打後，隊友突然超級安靜，都不太跟他講話，「我一直跟他們講，我差1支、我差1支，你們要跟我講話，不然我會更緊張。」

范國宸今年擊出12發全壘打追平生涯單季最多，富邦在他開轟的12場都贏，他指出，擊出第7、8支全壘打後就有聽說，只要他開轟的比賽富邦都贏，他也逐漸發現確實如此，卻很不解為何會有這個現象，很高興今年敲12轟追平2023年單季最佳，希望繼續保持多打一些全壘打。

范國宸這場3支安打都從胡智爲手中擊出，生涯交手41打數敲22安、對戰打擊率0.537，他認為，胡智爲是很好的投手，進攻要很積極，不能被搶到2好球。

