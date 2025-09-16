晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》挑戰完全打擊之前 范國宸：隊友都不跟我講話

2025/09/16 22:41

富邦范國宸。（記者王藝菘攝）富邦范國宸。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕范國宸在前3局就用2支長打掃回4分，帶領富邦悍將以6：2送給統一獅2連敗，可惜只差二壘安打就締造中職睽違10年的完全打擊，對於富邦在他開轟的12場都贏，不禁開心笑說：「我也不知道為什麼會這樣，那就努力多打一些吧！」

范國宸前3次打擊都面對胡智爲，分別擊出全壘打、三壘安打、一壘安打，8局下第4次打擊面對辛俊昇擊成外野飛球被接殺，他表示，最難的全壘打、三壘安打都完成，知道就差二壘安打，「進職棒第1次有這個機會，很可惜沒掌握住，希望以後還有機會挑戰。」

范國宸透露，全壘打、三壘安打相繼出現，不禁有種「真的有機會嗎？」的感覺，5局下打出一壘安打後，隊友突然超級安靜，都不太跟他講話，「我一直跟他們講，我差1支、我差1支，你們要跟我講話，不然我會更緊張。」

范國宸今年擊出12發全壘打追平生涯單季最多，富邦在他開轟的12場都贏，他指出，擊出第7、8支全壘打後就有聽說，只要他開轟的比賽富邦都贏，他也逐漸發現確實如此，卻很不解為何會有這個現象，很高興今年敲12轟追平2023年單季最佳，希望繼續保持多打一些全壘打。

范國宸這場3支安打都從胡智爲手中擊出，生涯交手41打數敲22安、對戰打擊率0.537，他認為，胡智爲是很好的投手，進攻要很積極，不能被搶到2好球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中