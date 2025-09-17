晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「神大谷」不在討論內！美媒點出道奇本季最大成功和失敗

2025/09/17 06:58

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇目前以84勝66敗暫居國聯西區龍頭，《ESPN》撰文點出30支球隊本季最大成功和失敗，陣中「日本最強投」山本由伸的表現毫無疑問是最成功的，而健康問題成為道奇最大失敗。

《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）撰文指出，道奇本季表現最成功的是山本由伸，除了投出生涯代表作之外，更成為先發輪值最穩定的存在，投球局數超過162局已經超過最低合格門檻，成為隊史自2022年來首位有資格角逐國聯防禦率王的投手。山本本季出賽28場，繳出11勝8敗、防禦率2.66、187K的佳績。

杜立德認為大谷翔平是規格外的存在，並不會因為繼續做著原本就很不可思議的事而被納入討論的範疇。大谷今年出賽147場，貢獻49轟、135得分、93打點和19盜，打擊三圍為.281/.395/.608，OPS為1.003。投球部分則是，先發12場，累積1勝1敗，防禦率3.75，共投36局送出49次三振、外加8次保送，被打擊率2成52，每局被上壘率為1.19。

道奇本季最大失敗無疑是健康問題，尤其是在投手方面問題更嚴重，道奇雖然是全大聯盟陣容最深的球隊之一，但儘管如此，傷病仍不斷發生，迫使道奇整季都在不斷進行交易與人員調動，他們已經動用過39名不同投手，其中16人至少先發過一場比賽，10人至少拿過一次救援成功，這也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）的調度難度增加。

