MLB》太空人爭美西龍頭有壞消息 強打阿瓦瑞茲左腳踝嚴重扭傷

2025/09/17 07:43

阿瓦瑞茲傷退。（資料照，法新社）阿瓦瑞茲傷退。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）昨天在面對遊騎兵之戰時，他在跑回本壘後不慎扭傷左腳踝。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天表示，阿瓦瑞茲有嚴重的腳踝扭傷，將會缺陣一段時間，但不會放進傷兵名單。

太空人昨天與遊騎兵之戰，首局1出局攻占一、二壘，太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）敲投手前軟弱滾地球，遊騎兵投手萊特（Jack Leiter）傳一壘發生暴傳，太空人一壘跑者阿瓦瑞茲連衝三個壘包回本壘時，意外扭傷左腳踝，導致提前傷退。

談到阿瓦瑞茲的傷勢，艾斯帕達今受訪說，「這會讓他缺陣一段時間，我們先不要談幾天、幾週之類的，我們會每日觀察，但這需要一些時間才能痊癒。例行賽所剩賽事不多了，他正在休息時接受治療和調整，希望他不要缺陣太久。」

「我們需要他上場，但這不是我們能控制的事情。」艾斯帕達表示，「這是棒球場上發生的意外，偏偏不是我們現在需要的情況。」

由於水手隊近期狂掃9連勝，以82勝68敗暫居美聯西區龍頭。太空人以82勝69敗居美西第二、排美聯外卡第三的位置，雙方僅0.5場的勝差。太空人的例行賽只剩下11場比賽，要爭奪美西龍頭、力保季後賽席次。

阿瓦瑞茲本季因右手骨折傷勢，缺席101場比賽，本季僅出賽48場，交出6轟、27分打點，打擊率2成73的成績。阿瓦瑞茲去年交出35轟、86分打點，打擊率3成08的表現，過去4年都至少交出單季30轟的表現。

