MLB》助「賣家」響尾蛇叩關季後賽！官網點名國聯隱藏MVP競爭者

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）在2月與球隊簽下一張4年4500萬美元延長合約，下半季他用強勢表現幫助球隊有望挺進季後賽，甚至有望獲得MVP選票。

官網記者哈里根（Thomas Harrigan）指出，佩多摩在明星賽後將自己的攻擊層面提升到新高境界，敲出9轟、選到32次保送，被三振23次，跑出13次盜壘成功，打擊三圍.333/.429/.547，在明星賽後他的wRC+（加權得分創造值）170，在國聯僅次於一個人，那就是MVP大熱門大谷翔平（178）。

在本季前，佩多摩401場出賽打擊三圍.235/.327/.330，敲出14轟，上半季他就已經繳出10轟，攻擊指數0.783的表現準備迎來生涯年，但下半季更是直接脫胎換骨，今年一整季他已經擊出高達31個出色擊球（Barrel），比他生涯前4個賽季20個還要多上許多。

根據《Statcast》數據資料顯示，佩多摩在今年的打擊價值（batting run value）為+37分，名列國聯第4，前3名分別是大谷翔平的+57、索托（Juan Soto）的+55與史瓦伯（Kyle Schwarber）的+51。此外，佩多摩也是個優秀的防守者，他在fWAR（勝利貢獻值）6.6於國聯排名第3，僅算打者層面的話，僅次大谷翔平的6.8（投手還有1.4fWAR）、透納（Trea Turner）的6.7。

哈里根表示，佩多摩的表現讓響尾蛇現在意外地還有機會挑戰季後賽，因為在交易大限前他們把幾位優秀的合約年球員都交易出去，包含陣中全壘打王蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），優質先發凱利（Merrill Kelly）與一壘好手奈勒（Josh Naylor）。此外，響尾蛇各大主力也因為受傷報銷，包含陣中重砲好手小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、塞揚王牌伯尼斯（Corbin Burnes）、火球後援馬丁尼茲（Justin Martinez）與左手牛棚大將普克（A.J. Puk）。

