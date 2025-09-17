MLB》道奇迎回大物捕手拉辛 羅賓森只蹲捕1場、10天內兩度遭下放

道奇捕手拉辛（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天賽前做人員異動，24歲大物捕手拉辛（Dalton Rushing）傷癒歸隊，而30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）則被降至小聯盟3A。

拉辛是在美國時間9月6日因右脛骨挫傷，進入10天傷兵名單。拉辛在3A打了4場復健賽，共11打數敲4安，貢獻2打點，蹲捕2場比賽、另2場以指定打擊出賽。

今年是拉辛首度升上大聯盟舞台，本季出賽45場，交出3轟、21分打點，打擊率1成90的成績。

昨天是羅賓森本季首度先發蹲捕，出賽1場留下1支0成績，今天就被降至3A。這是他自美國時間9月8日之後，再度被下放小聯盟。

羅賓森是在今年美國時間5月28日遭天使隊指定讓渡（DFA），道奇隊在讓渡名單撿走他，雖然道奇在6月3日把羅賓森給DFA，隨後放至3A。羅賓森曾在2022年紅人隊、2024年白襪隊時期有過大聯盟資歷，生涯合計出賽52場，累積2轟、平均打擊率1成31。

道奇今天在主場與費城人之戰，日本巨星大谷翔平將以「投打二刀流」出擊，由27歲捕手羅特維特（Ben Rortvedt）先發蹲捕。

羅賓森。（資料照，路透）

