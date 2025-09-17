晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「我不太擔心！」老虎王牌史庫柏爾傷勢無礙、星期五先發戰守護者

2025/09/17 08:54

史庫柏爾。（資料照，路透）史庫柏爾。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）上次的出賽因身體緊繃而提前退場，讓球團以及不少球迷相當擔心，不過今天他受訪表示，自己的傷勢已無大礙，並能正常先發出賽。

史庫柏爾上一場先發出賽面對馬林魚，僅投3.1局就挨了2發全壘打，並在場上出現左側身體緊繃的情形，讓球隊決定將他換下場並緊急啟用牛棚。

不過幸運的是，根據大聯盟官網報導，史庫柏爾針對左側肋骨進行檢查後，並未發現結構性的損傷，甚至今天照樣在球場進行訓練及牛棚練投，並預計在台灣時間禮拜五掛帥對上目前正積極搶進外卡的守護者，顯示身體已無大礙。

史庫柏爾表示，當時在場上其實有點擔心自己的傷勢，「但我退場稍微冷靜一下，並和我們的訓練員去做多項測試後，我就沒那麼擔心了。」

而在今天牛棚的過程中，史庫柏爾坦言有增加強度，讓球團對他的身體狀況感到更加安心，「我可能比平常還要再更努力一點，只想確保我能夠健康出賽，目前過程並未有所問題，任何事情的進行都很順利。」

史庫柏爾前役因傷提前退場，如今並無大礙。（資料照，路透）史庫柏爾前役因傷提前退場，如今並無大礙。（資料照，路透）

