MLB》破洋基傳奇紀錄！ 水手羅里雙響砲創左右開弓單季史上新高

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天對皇家一戰於3局開轟，賽季55轟，打破洋基名人堂傳奇選手曼托（Mickey Mantle）紀錄，成為大聯盟史上單季左右開弓打者最多轟球員，隨後再用單場第2轟追平水手隊史最多轟紀錄。

羅里在3局面對皇家先發瓦卡（Michael Wacha）的76.3英哩曲球，以109.5英哩擊球初速，敲出419英呎超大號陽春砲，賽季第55轟出爐，持續獨居大聯盟全壘打王寶座。該轟讓羅里超越跟曼托在1961年保持的54轟紀錄，獨居大聯盟史上單季最多轟的左右開弓打者。

想不到羅里下個打席再次開轟，賽季第56轟追平水手隊史名人堂傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997年與1998年締造的單季56轟，並列水手隊史單季最高紀錄。值得一提的是，羅里今天第一轟是站在左打區，第二轟站在右打區，在記錄夜「左右開轟」。

本季羅里狂轟猛炸，先前超越皇家培瑞茲（Salvador Perez）在2021年締造的單季48轟紀錄，成為史上單季至少有50%場次擔任捕手的最多轟，目前他也持續將這項紀錄往上推升。

A historic 55th for Cal Raleigh!



No switch-hitter has EVER had as many homers in a season #TridentsUp pic.twitter.com/AkI86KzCTA — Seattle Mariners （@Mariners） September 17, 2025

THE YEAR OF CAL RALEIGH NEVER STOPS



56 HR this season and TWO tonight! pic.twitter.com/tOfHFmV1r2 — MLB （@MLB） September 17, 2025

