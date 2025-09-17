晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》破洋基傳奇紀錄！ 水手羅里雙響砲創左右開弓單季史上新高

2025/09/17 08:45

羅里成為大聯盟史上單季最會轟的左右開弓打者。（圖片取自水手X）羅里成為大聯盟史上單季最會轟的左右開弓打者。（圖片取自水手X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天對皇家一戰於3局開轟，賽季55轟，打破洋基名人堂傳奇選手曼托（Mickey Mantle）紀錄，成為大聯盟史上單季左右開弓打者最多轟球員，隨後再用單場第2轟追平水手隊史最多轟紀錄。

羅里在3局面對皇家先發瓦卡（Michael Wacha）的76.3英哩曲球，以109.5英哩擊球初速，敲出419英呎超大號陽春砲，賽季第55轟出爐，持續獨居大聯盟全壘打王寶座。該轟讓羅里超越跟曼托在1961年保持的54轟紀錄，獨居大聯盟史上單季最多轟的左右開弓打者。

想不到羅里下個打席再次開轟，賽季第56轟追平水手隊史名人堂傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）在1997年與1998年締造的單季56轟，並列水手隊史單季最高紀錄。值得一提的是，羅里今天第一轟是站在左打區，第二轟站在右打區，在記錄夜「左右開轟」。

本季羅里狂轟猛炸，先前超越皇家培瑞茲（Salvador Perez）在2021年締造的單季48轟紀錄，成為史上單季至少有50%場次擔任捕手的最多轟，目前他也持續將這項紀錄往上推升。

（上稿時間：08:35、更新時間：08:45）

