MLB》評大谷翔平重拾二刀流賽季 道奇教頭認為比去年「50-50」更好！

大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將以「投打二刀流」出擊，迎戰剛在國聯東區封王的費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，費城打線經驗豐富，這對「投手大谷」來說是很好的一次測試機會，預計會讓他投5局。

大谷翔平去年專職指定打擊，交出54轟、59盜壯舉，「打者翔平」成為史上第一位「50-50」俱樂部成員。

談到大谷翔平去年與今年的表現相比，羅伯斯今受訪表示，今年季前就討論會減少大谷翔平的盜壘次數，控管腿部的負擔，他也兼任投手的角色，全壘打也接近50轟，整體來看，今年對大谷翔平來說是更好的賽季，不認為他的打擊表現下滑。

羅伯斯說，去年之所以特別，是因為帶來的新鮮感，大谷翔平在道奇首年就達成「50-50」偉頁，今年則是不同，「他一直想在大聯盟投球、打擊，並在季後賽秀二刀流，這個夢想正在實現，這是最大的不同。去年他還在適應球隊，今年我認為他對隊友和環境感到更自在了。」

大谷翔平從今年6月重拾二刀流身手，截至賽前，「投手大谷」本季先發12場，戰績1勝1敗、防禦率3.75，共投36局賞49次三振。而「打者翔平」今年出賽147場，繳出49轟、93分打點，打擊率2成81的成績。

