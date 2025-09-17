晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》評大谷翔平重拾二刀流賽季 道奇教頭認為比去年「50-50」更好！

2025/09/17 09:09

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將以「投打二刀流」出擊，迎戰剛在國聯東區封王的費城人。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，費城打線經驗豐富，這對「投手大谷」來說是很好的一次測試機會，預計會讓他投5局。

大谷翔平去年專職指定打擊，交出54轟、59盜壯舉，「打者翔平」成為史上第一位「50-50」俱樂部成員。

談到大谷翔平去年與今年的表現相比，羅伯斯今受訪表示，今年季前就討論會減少大谷翔平的盜壘次數，控管腿部的負擔，他也兼任投手的角色，全壘打也接近50轟，整體來看，今年對大谷翔平來說是更好的賽季，不認為他的打擊表現下滑。

羅伯斯說，去年之所以特別，是因為帶來的新鮮感，大谷翔平在道奇首年就達成「50-50」偉頁，今年則是不同，「他一直想在大聯盟投球、打擊，並在季後賽秀二刀流，這個夢想正在實現，這是最大的不同。去年他還在適應球隊，今年我認為他對隊友和環境感到更自在了。」

大谷翔平從今年6月重拾二刀流身手，截至賽前，「投手大谷」本季先發12場，戰績1勝1敗、防禦率3.75，共投36局賞49次三振。而「打者翔平」今年出賽147場，繳出49轟、93分打點，打擊率2成81的成績。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中