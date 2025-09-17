晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》美媒爆勇士只要給球員選項 庫明加就會點頭簽約

2025/09/17 09:18

庫明加還未與勇士簽約。（資料照，法新社）庫明加還未與勇士簽約。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕離開季訓練營只剩不到半個月，勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）還沒達成協議，最新進度是勇士提升合約價碼到3年7520萬美元，最後一年為球隊選項，而今《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）出面爆料，其實勇士只要再修改合約一個關鍵點，庫明加就會點頭簽約。

史雷特在節目《NBA Today》上透露，他與庫明加經紀人透納（Aaron Turner）聊過，透納傳遞給他的訊息是，勇士最新開出的3年7520萬美元合約，其實只要把球隊選項改為球員選項，那他們就會簽約。

史雷特還在節目上說，一旦勇士把最後一年改為球員選項，庫明加不僅會點頭簽約，還會完全接受球隊給他安排的任務。

除了史雷特外，灣區《NBC Sports》記者強森（Dalton Johnson ）也證實，只要勇士願意改成球員選項，庫明加就會續約。

史雷特補充說，球員選項對於庫明加來說是一種善意的表現，因為過去幾年庫明加在勇士陣中，角色並不明確，他也對自己在隊上的角色感到很困惑。

