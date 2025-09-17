晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》道奇爭搶世界大賽關鍵！羅伯斯談史考特：要有不被棒球討厭的自信

2025/09/17 09:08

史考特。（資料照）史考特。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休賽季以4年7200萬美元（約新台幣21.3億）簽下的明星終結者史考特（Tanner Scott），本季防禦率高達4.82，還有9次救援失敗，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前也提到他的狀況。

史考特在上個賽季72場出賽，拿下9勝6敗、22次救援成功、11次中繼成功，防禦率1.75，休賽季拿大約轉戰道奇後，本季被敲出11發全壘打，大幅刷新原本生涯新高的6轟，防禦率4.82也是繼2021年效力金鶯以來的新高，表現明顯不符身價。

在被巨人捕手貝利（Patrick Bailey）敲出再見滿貫砲後，史考特最近2場出賽都沒有掉分，羅伯斯直言他的球威與滑球狀態都有變好，「希望我們能找到一些問題，他是我們的成員，所以我真的相信他是我們要贏下世界大賽的關鍵。」

羅伯斯直言，他認為最重要的事情在，史考特必須要有「沒有被棒球討厭」的自信，更給予他信心表示：「他是我們最好的選擇。」羅伯斯的訪問呼應了史考特在6日時受訪說的話，當時他表示：「我又搞砸了，真是受夠了，現在感覺自己好像被棒球討厭了一樣。」。

