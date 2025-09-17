晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》王牌史基斯僅投3.2局寫慘烈一役 海盜打線遭封鎖不敵小熊

2025/09/17 09:40

史基斯今日先發表現不理想，但仍獲現場球迷起立拍手致意。（法新社）史基斯今日先發表現不理想，但仍獲現場球迷起立拍手致意。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰小熊的海盜，推派火球王牌史基斯（Paul Skenes）先發，僅投3.2局就送出3次保送失掉3分，寫下本季單場最短局數，最終球隊以1：4不敵對手，吞下近10場第9敗。

史基斯一上場面對開路先鋒布許（Michael Busch），就被敲出一發右外野方向「首局首打席」全壘打，之後接連因保送以及安打讓對手攻佔一二壘，接著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）再補一刀，敲出帶有1分打點的適時安打，在1局上就以2分落後。

海盜雖然在下個半局靠著2支安打追回1分，但在2局上，布許再度從史基斯手中擊出長打站上二壘，並被霍納（Nico Hoerner）敲安形成一三壘有人，最後靠著哈普（Ian Happ）中外野高飛犧牲打再下一城。

3局上半的投球雖靠著隊友上演雙殺守備力保不失，4下一開始也送出2次三振，但史基斯再次面對到今天狀況火燙的布許投出保送，本場也從史基斯手中敲安的霍納也再次擊出安打，這讓球團決定提早啟用牛棚，縱使表現不佳，但仍獲得海盜球迷的起立致意。

史基斯今天用了92球，其中僅58顆為好球，僅投3.2局寫下本季單場新低，被敲7支安打失掉3分，送出6次三振以及3次保送，防禦率從1.92上漲至2.03，依舊是大聯盟的防禦率王。

另外球隊部分，海盜全場遭到小熊投手群聯手壓制，除了首局之外其餘局數都無法得到任何1分，合計還吞下多達12張老K，最終不敵對手，讓小熊目前繼續以87勝64敗的戰績，穩坐國聯外卡龍頭。

