晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》陣中打擊率王掰了 藍鳥宣佈小畢歇特例行賽報銷

2025/09/17 09:36

小畢歇特例行賽報銷。（資料照，法新社）小畢歇特例行賽報銷。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），目前因傷被放在10天名單內，如今季末藍鳥力保美聯東區龍頭時又傳出壞消息，小畢歇特已經確定例行賽報銷，能否趕上季後賽還未知。

藍鳥總教練J.施奈德（John Schneider）今天宣佈，小畢歇特將缺席剩餘例行賽，他在9月初遭遇膝傷後便沒有出賽紀錄，如今球隊更是直接讓他休完剩餘例行賽的賽事。

J.施奈德還透露，目前還沒有小畢歇特的復出時間表，但球隊仍希望他可以在季後賽復出。實際上日前J.施奈德才表示，如果小畢歇特恢復到可以上場打擊的話，球隊計畫讓他先以DH身分復出，不急著讓他回到游擊管區。

小畢歇特為本季藍鳥陣中的打擊率王，同時.311的打擊率，在整個聯盟也可以排到第3，僅次於賈吉（Aaron Judge）和威爾森（Jacob Wilson）。

值得一提的是，今年是小畢歇特3年3360萬美元合約的最後一年，休賽季將成為自由球員，如果小畢歇特無法在季後賽上場、藍鳥又沒辦法在休賽季留人的話，意味著小畢歇特可能已經在藍鳥打完最後一場比賽了。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中