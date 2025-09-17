MLB》陣中打擊率王掰了 藍鳥宣佈小畢歇特例行賽報銷

小畢歇特例行賽報銷。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette），目前因傷被放在10天名單內，如今季末藍鳥力保美聯東區龍頭時又傳出壞消息，小畢歇特已經確定例行賽報銷，能否趕上季後賽還未知。

藍鳥總教練J.施奈德（John Schneider）今天宣佈，小畢歇特將缺席剩餘例行賽，他在9月初遭遇膝傷後便沒有出賽紀錄，如今球隊更是直接讓他休完剩餘例行賽的賽事。

請繼續往下閱讀...

J.施奈德還透露，目前還沒有小畢歇特的復出時間表，但球隊仍希望他可以在季後賽復出。實際上日前J.施奈德才表示，如果小畢歇特恢復到可以上場打擊的話，球隊計畫讓他先以DH身分復出，不急著讓他回到游擊管區。

小畢歇特為本季藍鳥陣中的打擊率王，同時.311的打擊率，在整個聯盟也可以排到第3，僅次於賈吉（Aaron Judge）和威爾森（Jacob Wilson）。

值得一提的是，今年是小畢歇特3年3360萬美元合約的最後一年，休賽季將成為自由球員，如果小畢歇特無法在季後賽上場、藍鳥又沒辦法在休賽季留人的話，意味著小畢歇特可能已經在藍鳥打完最後一場比賽了。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法