MLB》教士金恩狂掉8分遭KO 大都會團隊敲4轟、力保季後賽席次

〔體育中心／綜合報導〕教士先發投手金恩（Michael King）今天先發僅投3局狂掉8分，包含單場挨4轟，寫本季最慘一役。教士隊最後以3比8敗給大都會。而大都會以78勝73敗戰績，力保國聯外卡第三的位置。

金恩首局就遭到大都會痛擊，開賽連續被敲4安掉1分，接著麥克尼爾（Jeff McNeil）二壘安打進帳2分、貝堤（Brett Baty）轟出兩分砲，讓大都會首局灌進5分。

第2局大都會球星林多（Francisco Lindor）、「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）各敲陽春砲追加分數。金恩第3局讓對手3上3下，續投第4局時卻被大都會穆林斯（Cedric Mullins）敲陽春彈，金恩因此被打退場。

總計金恩帳面上3局被敲10安，失掉8分，送出2次三振，吞先發2連敗。上季13勝的金恩，本季受到傷勢影響，先發13場戰績4勝3敗，防禦率為3.84。

教士日籍投手松井裕樹後援1.2局無失分，三振、保送各2次，賽後防禦率為4.12。教士打線全場7安，3分都是靠全壘打得分，包含梅里爾（Jackson Merrill）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、費爾明（Freddy Fermin）各敲陽春砲。

教士隊近7戰4敗，目前以82勝69敗排國聯西區第二、國聯外卡第二的位置，與國西龍頭道奇有2.5場勝差。

大都會先發投手霍姆斯（Clay Holmes）主投4局失2分無關勝敗。大都會左投馬奈亞（Sean Manaea）後援5局失1分，收本季第2勝。

The Mets put a 5 spot on Michael King in the first inning pic.twitter.com/Qrdt2MfyOn — Barstool Baseball （@StoolBaseball） September 16, 2025

大都會強打阿隆索。（法新社）

