WNBA》壓倒性票數通過 甜心狀元貝克絲獲選本季最佳新秀

2025/09/17 10:03

貝克絲獲選年度最佳新秀。（資料照，法新社）貝克絲獲選年度最佳新秀。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕WNBA稍早宣佈本季最佳新秀得主，結果不出外界預料由達拉斯羽翼狀元貝克絲（Paige Bueckers）獲得，而聯盟也特別安排了驚喜頒獎儀式給她。

貝克絲本季以狀元之姿加盟達拉斯羽翼，儘管球隊打出聯盟墊底的戰績，不過她還是靠著優異的數據，榮獲了年度最佳新秀，其中場均19.2分、5.4助攻、33.3分鐘的出賽時間，都位居新秀之冠。

在個人好表現加持下，貝克絲72張選票中獲得了70張，僅差2票就可以全票通過獲獎。

有趣的是，WNBA官方還特別安排了驚喜給貝克絲，聯盟在節目《The Jennifer Hudson Show》通道上突襲貝克絲，由WNBA主席恩格爾伯特（Cathy Engelbert）親手頒獎給她。

