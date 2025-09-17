MLB》比下海盜王牌寫57年狂紀錄！ 小熊菜鳥霍頓劍指國聯新人王

霍頓5局好投收下本季第11勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊菜鳥霍頓（Cade Horton）在下半季持續發威，今天在跟國聯塞揚獎熱門人選，海盜史基斯（Paul Skenes）的對決中大獲全勝，不僅幫助球隊持續穩住外卡名額，更為自己增加拿下國聯新人王的籌碼。

霍頓本場比賽用79球投5局被打3安失掉1分，送出6K、1BB，賽季防禦率2.66，靠著隊友在前3局就從史基斯手下打進3分，終場小熊4：1擊敗海盜，霍頓收下本季第11勝。

明星賽前11場出賽防禦率4.45的霍頓下半季大開無雙，11場先發豪取8勝1敗，加起來只失掉6分。根據《OptaSTATS》指出，在現代棒球年代，只有1968年的名人堂傳奇投手吉布森（Bob Gibosn）可以在下半季11場先發期間，拿下8勝以上，失掉6分以下。

下半季11場先發霍頓58.1局投球送出52K，防禦率僅0.93，每局被上壘率0.79，霍頓在11戰期間每場先發都只掉1分以下，近期在大聯盟最後一次的民調當中，霍頓在國聯新人王票選獲得9張第一名選票，輸給第一名勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他拿下25張第一名選票。

