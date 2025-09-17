晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》比下海盜王牌寫57年狂紀錄！ 小熊菜鳥霍頓劍指國聯新人王

2025/09/17 09:57

霍頓5局好投收下本季第11勝。（路透）霍頓5局好投收下本季第11勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊菜鳥霍頓（Cade Horton）在下半季持續發威，今天在跟國聯塞揚獎熱門人選，海盜史基斯（Paul Skenes）的對決中大獲全勝，不僅幫助球隊持續穩住外卡名額，更為自己增加拿下國聯新人王的籌碼。

霍頓本場比賽用79球投5局被打3安失掉1分，送出6K、1BB，賽季防禦率2.66，靠著隊友在前3局就從史基斯手下打進3分，終場小熊4：1擊敗海盜，霍頓收下本季第11勝。

明星賽前11場出賽防禦率4.45的霍頓下半季大開無雙，11場先發豪取8勝1敗，加起來只失掉6分。根據《OptaSTATS》指出，在現代棒球年代，只有1968年的名人堂傳奇投手吉布森（Bob Gibosn）可以在下半季11場先發期間，拿下8勝以上，失掉6分以下。

下半季11場先發霍頓58.1局投球送出52K，防禦率僅0.93，每局被上壘率0.79，霍頓在11戰期間每場先發都只掉1分以下，近期在大聯盟最後一次的民調當中，霍頓在國聯新人王票選獲得9張第一名選票，輸給第一名勇士隊捕手鮑德溫（Drake Baldwin），他拿下25張第一名選票。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中