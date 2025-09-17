MLB》「故事哥」單季30盜、成功率100％平紀錄 紅襪仍不敵運動家

史托瑞跑出本季第30次盜壘成功且至今沒有失敗過，追平聯盟紀錄。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今日在主場迎戰運動家的紅襪，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）跑出本季第30次盜壘成功，且成功率仍是完美的100%追平聯盟紀錄，是本場比賽的亮點之一，但可惜正在追逐外卡名額的豆城軍，以1：2不敵對手。

史托瑞首局就從運動家先發斯普林斯（Jeffrey Springs）手中敲安，並跑出今年第29盜，5局下半運動家換上史賓塞（Mitch Spence）中繼，「故事哥」仍能擊出安打上壘，隨後在2好1壞情況下發動盜壘成功，啟用電視輔助判決後依舊維持原判，形成今年個人第30次盜壘成功，且至今尚未失敗過，追平由費城人球星透納（Trea Turner）所締造的紀錄。

除了靠著腳程跑出紀錄外，史托瑞今日的打擊手感也相當火燙，前5局繳出雙安後，7局下半敲出本場第3支安打，本場總計4打數敲出3支安打上演「猛打賞」。

然而今日紅襪在進攻端的表現並不出色，團隊僅在3局下半一壘有人時，由納瓦瑞茲（Carlos Narváez）敲出長打，且跑者靠著中外野手巴特勒（Lawrence Butler）處理球發生失誤回到本壘攻下唯一分數，全場得點圈進攻機會7打數沒有任何安打，而運動家在6局上半把握機會攻下2分，並在投手群的壓制之下奪勝，收下近期的5連勝。

紅襪目前戰績82勝69敗，與賽前的太空人戰績相同並列美聯外卡第2，若今日太空人擊敗遊騎兵，與第4名且近期也拿下5連勝的守護者有2.5場的勝差。

What if I told you Trevor Story couldn't be caught?



He's now 30-FOR-30 on stolen base attempts this year! pic.twitter.com/v0rarvMElN — MLB （@MLB） September 17, 2025

