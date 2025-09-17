晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》4局10分差點不夠花！洋基1分差驚險擊敗雙城（影音）

2025/09/17 10:58

洋基1分差險勝雙城。（路透）洋基1分差險勝雙城。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基、雙城今天上演打擊大戰，前4局狂轟10分的洋基，在後段局數被雙城猛烈追趕，最終以10：9險勝，持續在美聯外卡保持領先優勢。

洋基開賽對雙城馬修斯（Zebby Matthews）狂轟爛炸，面對他敲了11支安打，3局狂灌9分，4局再得1分取得10：1遙遙領先。

不過雙城打線沒有放棄，1下得1分後，5局1：10落後面對施利特勒（Cam Schlittler），奧特曼（James Outman）敲出2分砲，單局攻下3分，6下費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）敲2分砲，單局雙城灌進4分大局，追到2分落後。

9下洋基守護神貝納（David Bednar）登板遭拉納克（Trevor Larnach）陽春砲襲擊，不過他穩住陣腳關門成功，終場洋基以10：9，1分差險勝雙城，加上紅襪今天輸球，目前洋基在美聯外卡一仍保持著2場的領先優勢。

洋基葛里遜（Trent Grisham）今天擔任開路先鋒，敲出本季第31轟，貢獻3分打點，萊斯（Ben Rice）3安猛打進帳1分打點，賈吉（Aaron Judge）敲1安選到2次四壞保送，打回1分打點跑回2分。

