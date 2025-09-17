晴時多雲

MLB》大谷翔平猛飆163.7KM火球！ 對費城人5局6K無安打退場

2025/09/17 11:34

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平在休息10天後再度先發登板，對陣國聯東區冠軍費城人展現絕佳手感，不僅速球飆到101.7英哩（約163.7公里），還秀出72.5英哩小便球，5局投球沒有被敲安，飆出6K後退場休息。

大谷翔平一開賽就飆速，對決全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）投到101.7英哩，並把他三振出局，首局僅對哈波（Bryce Harper）投出四壞保送沒有掉分，次局大谷3上3下飆2K，3局再度投出3上3下，4局又投出3上3下飆1K。

大谷翔平在5局1出局後被凱普勒（Max Kepler）敲出紮實飛球，左外野手寇爾（Alex Call）美技接殺讓他高舉雙手，大谷在首局保送哈波後13上13下，用68球投完5局，沒有被打任何一支安打，飆出6K、1BB，是回歸以來首次5局無安打無失分。

道奇打線在2下面對費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez），寇爾率先敲出陽春砲，赫南德茲（Enrique Hernández）同局2分砲炸裂攻下3分，4下赫南德茲再敲高飛犧牲打添得第4分。

賽前總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示大谷翔平今天預計投5局，道奇在6局便派出左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），大谷翔平先發任務結束。

