MLB》王牌佩洛塔飆10K並列勝投王 聯盟最強釀酒人送天使5連敗

佩洛塔今日主投6局僅失1分，狂飆10次三振收下本季第17勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場對上天使的釀酒人，靠著王牌佩洛塔（Freddy Peralta）優質先發且狂飆10次三振的好投，以及團隊13支安打的強大火力，最終以9：2獲勝坐穩全聯盟戰績龍頭，並送給天使5連敗。

佩洛塔今日展現非常強大的壓制力，用了94球投完6局，僅在5局上半被菜鳥古茲曼（Denzer Guzman）敲出大聯盟生涯首轟失掉1分，送出本季最高的10次三振，接著上來的後援投手合力吃下3局，雖被摩爾（Christian Moore）敲出一發陽春砲掉分，但最終仍順利完成任務，讓佩洛塔拿下本季第17勝，與洋基王牌左投佛里德（Max Fried）並列大聯盟勝投王。

打線部分，釀酒人先發9人僅第9棒的歐提茲（Joey Ortiz）以外，其餘全員敲安，其中前國聯MVP強打耶利奇（Christian Yelich）5打數就敲出3支安打並外帶3分打點，包括4局下半轟出兩分砲形成本季第29發全壘打，團隊靠著投打俱佳的表現收下勝利。

釀酒人目前以92勝59敗的戰績，暫居全大聯盟最佳，並已經確定進入季後賽，反觀69勝82敗的天使已經遭到淘汰，連續11年都未能嘗過季後賽滋味。

耶利奇本場繳出猛打賞，包括本季第29發全壘打。（美聯社）

