MLB》大谷翔平二刀流出現罕見一幕 日本球星直言少棒才有的場景

2025/09/17 12:08

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出5局5K無安打的優質好投，「投手大谷」因此退場。「打者翔平」因為在比賽中滑壘導致球褲破了幾處，讓擔任日本網路電視台《ABEMA》球評的日本名將五十嵐亮太直言，這種場面很罕見。

「投手大谷」首局三振全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber），雖然對費城強打哈波（Bryce Harper）投保送，但沒有掉分。

1局下「打者翔平」敲二壘方向強勁滾地球形成內野安打，接著大谷在跑壘滑上二壘時，球褲上不但沾有紅土，而且球褲破了幾處。由於大谷翔平要緊接著登板投球，沒有時間更換球數，只好繼續穿著破損的球褲丟球。

五十嵐亮太對此直言，大谷翔平的球褲出現破損，「大谷選手果然象徵著二刀流...投手身穿沾有紅土的（球褲）投球，真的很少見，感覺有點奇怪。」

曾旅美過的日本球星川崎宗則也提到，投手通常給人的印象就是乾淨的球衣，「有指定打擊的話，這種狀況幾乎不會出現。」川崎宗則認為，這大概只有少棒比賽才會看到的情況。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

