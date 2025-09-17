晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》鐵米變飛米！富邦勇士簽前鋼鐵人洋將

2025/09/17 11:54

飛米。（富邦勇士提供）飛米。（富邦勇士提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG富邦勇士持續補強洋將戰力，今天宣布與之前效力過鋼鐵人的「鐵米」（Olufemi Olujobi）簽約，並改名為飛米。

來自美國的飛米現年29歲，身高206公分、體重114公斤，主打四號位，擁有靈活的腳步與出色的身材條件，更具備多元位置的適應能力。新賽季將披上7號勇士戰袍，與團隊共同征戰PLG與東亞超級聯賽（EASL）聯賽，期待他的加入能提升整體陣容深度，為團隊注入新氣象。

飛米自2019年展開職業生涯，足跡遍及立陶宛、北馬其頓、法國等聯賽，2022年加盟高雄鋼鐵人，效力兩個賽季，2023-24賽季場均繳出22.8分、9.9籃板、2.6助攻、1抄截，展現穩定且高效的攻防實力。他在2024-25賽季轉戰日本B聯盟，效力名古屋戰鷹，期間與曾祥鈞並肩作戰，對亞洲球風與比賽節奏更加熟悉，也為他此次重返台灣職籃奠定良好基礎。

總教練吳永仁表示，「飛米進攻手段全面，腳步靈活且具備一定的外線投射能力，能拉開空間是我們最看重的特色。過去兩年在台灣及日本打球，對於亞洲球風和環境並不陌生，他也曾與陳又瑋、曾祥鈞搭配過，相信他能很快適應。希望能藉由他的加入，帶給勇士更多調度陣容上因應各種問題的靈活空間。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中