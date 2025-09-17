晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平5局無安打+第50轟無用 道奇牛棚放火掉9分遭逆轉

2025/09/17 12:57

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天投打二刀流出擊，交出5局5K無安打的優質好投，讓「投手大谷」投完5局退場。但道奇牛棚大放火，第6局狂掉6分。道奇雖然一度追平，但9局上費城捕手馬恰恩（Rafael Marchán）敲三分砲，讓道奇最終以6比9敗給費城人。

「投手大谷」除了首局對費城強打哈波（Bryce Harper）投保送，接著上演13上13下，飆出5局無安打好投。道奇打線第2局卡爾（Alex Call）陽春彈、K.赫南德茲（Kiké Hernández）兩分砲，單局拿3分。第4局K.赫南德茲敲高飛犧牲打再得1分。

道奇隊第6局換25歲左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）接替投球卻大放火，先被哈波敲2分打點的二壘安打，接著馬許（Brandon Marsh）逆轉三分砲。道奇緊急換亨利奎茲（Edgardo Henriquez）後援，卻遭費城凱普勒（Max Kepler）敲陽春砲，道奇單局狂掉6分。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

大谷翔平8局下面對費城人40歲投手羅伯森（David Robertson），他逮中一顆90.2英哩的卡特球，轟出右外野陽春砲，本季第50轟出爐。大谷這一轟的擊球初速為113.4英哩（約182.4公里），飛行距離為430英呎（約131公尺）。接著道奇靠2安和1次保送，1出局攻占滿壘，卡爾敲高飛犧牲打追平比數。

但道奇牛棚再度失守，37歲老將崔南（Blake Treinen）被馬恰恩擊出超前三分砲。9局下道奇無功而返，吞下2連敗。道奇在這次與費城人3連戰的前兩場都輸球。

大谷翔平先發5局用68球有42顆好球，賞5次三振、丟1次保送，沒有被敲任何一支安打，賽後防禦率降至3.29，最快飆到101.7英哩（163.6公里）追平大聯盟生涯最速紀錄。

「打者翔平」全場5打數2安，包含一發陽春砲，有1分打點，另吞2次三振，賽後打擊率為2成82。

道奇隊此戰用5名後援投手，有3人掉分。羅布列斯基0.1局失5分，亨利奎茲0.2局失1分，崔南1局失3分。

費城人馬許開轟。（美聯社）費城人馬許開轟。（美聯社）

