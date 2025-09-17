MLB》大谷翔平50轟出爐！ 締造新「50-50」超狂紀錄（影音）

Shohei Ohtani crushes his 50th HR after throwing 5 no-hit innings earlier! pic.twitter.com/P3NfvGXp0c — MLB （@MLB） September 17, 2025

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天面對剛封王的國聯東區冠軍費城人，繳出5局6K無安打好投，儘管無緣勝投，但在8局他敲出陽春砲，完成生涯另一次的「50-50」。

大谷翔平本場比賽花68球投滿5局，送出5K、1BB沒有被敲安無失分，繼8月28日對紅人5局9K失1分奪勝後，再次繳出傷癒回歸後投滿5局的表現，只可惜退場後牛棚砸鍋讓他無緣本季第2勝，大谷退場後防禦率下降到3.29。

大谷翔平送出5次三振，讓他賽季三振數達標50K，來到54K，數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平距離生涯另一個「50-50」只差1發全壘打，此次的50是指打者擊出的全壘打，與投手送出的三振。藍斯指出，至今為止曾敲出過50轟的打者，曾在同季送出三振的只有1921年貝比魯斯（Babe Ruth）的3K。

在8局，大谷翔平面對羅伯森（David Robertson），敲出右外野方向的超大號全壘打，本季第50轟出爐，連續2個賽季完成50轟。

