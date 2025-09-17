晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球新聞盃》運動部成立後瘦了3公斤 鄭世忠擔任小龍女表演賽開球嘉賓

2025/09/17 12:18

運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114年新聞盃籃球錦標賽本週登場，運動部長政務次長鄭世忠今到場力挺，擔任新聞女子隊與味全龍啦啦隊小龍女表演賽的開場嘉賓，也透露自己在運動部成立後瘦了3公斤，呼籲全民一起運動。

奧運雙金得主李洋接任運動部長後積極提倡全民運動，身體力行每天先跑步再進辦公室，日前也點名次長鄭世忠一同加入運動行列。

鄭世忠今現身新聞盃時打趣表示，「李洋部長青春洋溢，連我也被拖下水」，近日在臉書分享訓練照的他也透露，運動部成立後自己已經瘦了3公斤，目標是15公斤。

鄭世忠今擔任新聞女子隊與味全龍啦啦隊小龍女表演賽的開場嘉賓，他表示，很榮幸受到籃球記者聯誼會的邀請，也很開心看到今年新聞女子組成員比去年更多，「也希望未來不只籃球，其他如排球、桌球等運動項目也可以舉辦這樣的賽事。」

新聞女子隊今年邀請WSBL中華電信當家中鋒黃湘婷擔任客座教練，今起展開一連三天的表演賽，今以32：16擊敗小龍女順利開出紅盤，明交手光榮國中女子籃球隊，後天將對決名將錢薇娟率領的明星女生隊。

運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）
運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）
運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）
運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中