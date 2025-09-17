籃球新聞盃》運動部成立後瘦了3公斤 鄭世忠擔任小龍女表演賽開球嘉賓

運動部次長鄭世忠擔任新聞盃表演賽開球嘉賓。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114年新聞盃籃球錦標賽本週登場，運動部長政務次長鄭世忠今到場力挺，擔任新聞女子隊與味全龍啦啦隊小龍女表演賽的開場嘉賓，也透露自己在運動部成立後瘦了3公斤，呼籲全民一起運動。

奧運雙金得主李洋接任運動部長後積極提倡全民運動，身體力行每天先跑步再進辦公室，日前也點名次長鄭世忠一同加入運動行列。

鄭世忠今現身新聞盃時打趣表示，「李洋部長青春洋溢，連我也被拖下水」，近日在臉書分享訓練照的他也透露，運動部成立後自己已經瘦了3公斤，目標是15公斤。

鄭世忠今擔任新聞女子隊與味全龍啦啦隊小龍女表演賽的開場嘉賓，他表示，很榮幸受到籃球記者聯誼會的邀請，也很開心看到今年新聞女子組成員比去年更多，「也希望未來不只籃球，其他如排球、桌球等運動項目也可以舉辦這樣的賽事。」

新聞女子隊今年邀請WSBL中華電信當家中鋒黃湘婷擔任客座教練，今起展開一連三天的表演賽，今以32：16擊敗小龍女順利開出紅盤，明交手光榮國中女子籃球隊，後天將對決名將錢薇娟率領的明星女生隊。

