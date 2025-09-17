中職》好慘！ 樂天桃猿二軍連4年墊底再刷紀錄

樂天桃猿。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職二軍例行賽將於9月底結束，樂天桃猿二軍目前戰績23勝44敗、勝率0.343暫居墊底，即使剩下賽事全贏也難擺脫爐主寶座位置，樂天桃猿二軍也確定連4年墊底，改寫去年自身所寫下的淒慘紀錄。

今年樂天桃猿二軍打了67場只拿下23勝，其中對台鋼雄鷹13戰慘吞12敗，目前和暫居榜首的台鋼雄鷹二軍多達17.5場勝差，與第5名的味全龍二軍也有8場勝差。

假設樂天桃猿二軍剩下6場比賽全贏，味全龍二軍剩餘7戰全輸，樂天桃猿二軍依然無法超越龍二軍，換句話說已確定墊底，猿二軍連4年敬陪末座再刷紀錄。

本季樂天桃猿二軍本土投手防禦率高達5.97，被打擊率2成98，每局被上壘率1.75都是全聯盟最差數據，總計520局投球奉送345次四死球，控球並不理想，守備出現67次失誤，比中信兄弟二軍的44次失誤高出許多。

細看各別投手數據，王宇翔、李家明防禦率破9，每局被上壘率破2，楊彬防禦率8.07，曾家輝防禦率7.10，林華偉防禦率5.88，洪敏暘29.1局投球出現31次四死球，賴知頎15局出現33次四死球，防禦率高達14.40，温展樂9.1局被狂敲21支安打，數據都不盡理想。

