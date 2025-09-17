晴時多雲

TPBL》夢想家新主帥簡浩退役戰週六登場 交手PLG桃園璞園領航猿

2025/09/17 12:42

夢想家總教練簡浩（右），左為夢想家總經理韓駿鎧。（資料照，記者盧養宣攝）夢想家總教練簡浩（右），左為夢想家總經理韓駿鎧。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家將於本週六在台中洲際迷你蛋舉辦「DREAMERS FOREVER」簡浩退役賽，交手PLG桃園璞園領航猿，簡浩 17 年職業生涯畫下句點後，將正式以總教練身份接掌夢想家兵符。

簡浩2007 年踏入職業舞台，先後效力於璞園建築、臺灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、江蘇南鋼及福爾摩沙夢想家，期間共奪下 6 座 SBL 總冠軍，六度入選全明星賽，並多次代表國家隊征戰瓊斯盃、亞洲盃資格賽等國際賽事。

簡浩自2021 年加盟夢想家以來，四季累計出賽超過 140 場，投進逾 200 顆三分球，外線命中率近三成四，即使在職涯後期，依舊憑藉穩健的球風與豐富經驗，成為團隊不可或缺的穩定力量，週六此戰將是最後一次以球員身份披掛上陣，為 17 年生涯寫下最具意義的終章。

夢想家球團特別邀請多位親友齊聚，與球迷一同見證屬於簡浩的傳奇時刻，並於賽後安排簡浩個人簽名會，感謝球迷長期的支持與陪伴。休賽季身份轉換後，簡浩近期在日本與韓國的國際交流賽中率隊連戰皆捷，展現新賽季的備戰成果與競爭力，夢想家期待將這股氣勢延伸至新賽季。

夢想家球團表示，入場的球迷可以獲得水平衡體驗組乙份以及DREAMERS FOREVER簡浩退役賽主題摺扇，節間夢想突襲由潮流平台 AREA 02 提供與簡浩退役賽同款鞋 NIKE KOBE 6 PROTRO TOTAL ORANGE 乙雙，現場完成任務的球迷就有機會獲得。

此外球團商店也將上架先前預購受到好評的限量紀念商品 ，包含DOUGLAS FOREVER TEE、THE MISSILE 洲際飛彈 TEE、應援毛巾等，滿額即可參加賽後的簡浩個人簽名會，數量有限，敬請把握，館外將設置「DREAMERS FOREVER 簡浩專屬拍貼機」，球迷朋友可留下專屬回憶。

