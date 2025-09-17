晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》聯盟第一人當之無愧！ 大谷翔平狂刷全壘打、二刀流紀錄

2025/09/17 13:19

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在投手丘上繳出5局5K無安打，再敲出賽季第50發全壘打，締造全新「50-50」里程碑外，他也持續將自己締造的諸多恐怖紀錄向上提升。

大谷翔平今天成為史上唯一一位能夠單季敲出50轟，在投手丘上也能送出50K的選手，繼去年締造50轟、50盜後，連續2個賽季寫下史上僅他能辦到的紀錄，大聯盟第一人當之無愧。

數據專家藍斯（Sarah Langs）也整理大谷翔平締造的諸多數據，大谷翔平在加盟道奇的前2個賽季都至少敲出50轟，是大聯盟史上第7度，上一次是2001-02賽季的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），該項紀錄最早的達成者是1920-21賽季的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），歷史上還有馬怪爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）曾完成過。

大聯盟史上以投手身分單季送出50K以上，打者敲出最多全壘打的紀錄，第一名是今年大谷的50轟，此外接下來2-5名都是大谷翔平霸榜，分別是2021年46轟、2023年44轟、2022年34轟與2018年22轟。

大谷翔平今天敲出賽季第50轟，持續刷新自己締造的諸多恐怖紀錄。（美聯社）大谷翔平今天敲出賽季第50轟，持續刷新自己締造的諸多恐怖紀錄。（美聯社）

另一個大谷翔平霸榜的二刀流紀錄，是單季至少2次先發登板，並以打者身分敲出的最多轟紀錄，大谷翔平霸佔前4名，分別是今年50轟、2021年46轟、2023年44轟與2022年的34轟。

道奇隊史最多轟紀錄，大谷翔平也霸佔前兩名，分別是去年的54轟與今年的50轟。目前大谷翔平加盟道奇前兩季敲出104轟，名列加入新球隊前2季史上第三多轟紀錄，前兩名是貝比魯斯在洋基的113轟，與「A-Rod」加盟遊騎兵的109轟。

大谷翔平今年以首棒打者身分敲出46轟，持續提升史上最狂核彈頭紀錄，第二名是阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在2023年的41轟，第三名是2023年貝茲（Mookie Betts）、2019年史普林格（George Springer）、2006年索里安諾（Alfonso Soriano）的39轟。

