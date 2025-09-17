MLB》5局無安打退場隊友卻砸鍋！ 大谷翔平賽後吐心聲

大谷翔平今天5局飆5K無安打無關勝敗。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星今天在投手丘上對費城人主投5局飆5K無安打，不過僅投68球就退場，道奇也在他退場後第6局就遭到逆轉，最終9局打完以6：9不敵費城人，大谷翔平針對今天的表現也提出他的看法。

大谷翔平談到本場比賽在投手丘上的表現，直言他的出賽狀況都按照計畫進行，跟羅特維特（Ben Rortvedt）搭檔時，整場比賽雙方的感覺都很同步，因此能夠執行出好的比賽內容這點很棒。

請繼續往下閱讀...

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽前就表示，今天大谷翔平只會投5局，而他也在5局大谷無安打的情況下把大谷換下場，被問到用球數不多但沒有續投的問題時，大谷翔平表示，考量到上次的出賽比較特別，跟往常不同，因此今天就沒有如自己理想地往下投到後面的局數。

大谷翔平上場登板是緊急頂替身體不適的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，用70球主投3.2局飆5K無失分退場，而在今天5局無安打表現後，大谷翔平投手丘上累積出賽場次已達13場，投41.0局，送出54次三振，只有9次四壞保送，三振保送比（K/BB）來到6.00，是生涯至少投40局的最佳表現，防禦率3.29。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法