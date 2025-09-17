晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》5局無安打退場隊友卻砸鍋！ 大谷翔平賽後吐心聲

2025/09/17 13:43

大谷翔平今天5局飆5K無安打無關勝敗。（美聯社）大谷翔平今天5局飆5K無安打無關勝敗。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星今天在投手丘上對費城人主投5局飆5K無安打，不過僅投68球就退場，道奇也在他退場後第6局就遭到逆轉，最終9局打完以6：9不敵費城人，大谷翔平針對今天的表現也提出他的看法。

大谷翔平談到本場比賽在投手丘上的表現，直言他的出賽狀況都按照計畫進行，跟羅特維特（Ben Rortvedt）搭檔時，整場比賽雙方的感覺都很同步，因此能夠執行出好的比賽內容這點很棒。

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽前就表示，今天大谷翔平只會投5局，而他也在5局大谷無安打的情況下把大谷換下場，被問到用球數不多但沒有續投的問題時，大谷翔平表示，考量到上次的出賽比較特別，跟往常不同，因此今天就沒有如自己理想地往下投到後面的局數。

大谷翔平上場登板是緊急頂替身體不適的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，用70球主投3.2局飆5K無失分退場，而在今天5局無安打表現後，大谷翔平投手丘上累積出賽場次已達13場，投41.0局，送出54次三振，只有9次四壞保送，三振保送比（K/BB）來到6.00，是生涯至少投40局的最佳表現，防禦率3.29。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中