體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平願意在季後賽秀「三刀流」 讓道奇教頭很感激

2025/09/17 14:25

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流出擊，交出5局無安打好投，並擊出一發陽春砲，但道奇牛棚卻大放火，最終道奇以6比9敗給費城人。大谷翔平賽後表明願意在季後賽守外野，意即有可能會在季後賽上演「三刀流」場景。

「投手大谷」今主投5局賞5次三振的無安打優質好投，丟1次保送，最快丟到101.7英哩（約163公里）；而「打者翔平」全場5支2、包含一發陽春砲，連兩年達成單季50轟壯舉。

日媒《Daily》報導，大谷翔平賽後受訪表明願意在季後賽戰場守外野，並表示自己一直有和不同的人做討論，這個話題（守外野）也有提到。

大谷翔平認為，身為一名選手，必須隨時準備在被要求的任何位置上出賽，不僅是先發投手，如果是以後援身分上場，那可能也會遇到必須守外野的情況，「無論是什麼狀況，我都希望能做好準備來應對。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，大谷翔平真的是一名出色的隊友，為了奪冠願意做任何事，讓人很感激。羅伯斯也說不確定這件事是否會發生，畢竟大谷本季沒有守過任何一場外野。

過去在日職時期，大谷翔平鎮守過外野防區。來到大聯盟賽場後，大谷翔平僅在2021年守過6場右外野、1場左外野。大谷以投手身分登板99場，「打者翔平」扛DH有933場。

