中國大師賽》20分鐘就贏！王齊麟／邱相榤打敗大馬勁敵 闖男雙16強

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級750系列中國羽球大師賽，以21：10、21：7擊敗馬來西亞組合張御宇／王耀新，挺進16強，總算終結近期在BWF巡迴賽連4站首輪出局的陰霾。

世界排名21的王齊麟／邱相榤1年，雖在今年5月台北公開賽勇奪冠軍，但再來卻深陷低潮，印尼公開賽、日本公開賽、中國公開賽、香港公開賽都於首輪止步，如今轉戰中國大師賽首輪遭遇世界排名29的張御宇／王耀新。

張御宇／王耀新在日本公開賽曾打進4強，締造本季最佳表現，王齊麟／邱相榤首次遭遇這組大馬對手，首局就掌握節奏，以11：2領先進入技術暫停，兩人暫停後持續追擊，快意先下一城。

王齊麟／邱相榤在第2局5：5之後更連續進帳11分，此仗只花20分鐘就獲勝，也寫下兩人合作以來最速贏下比賽的紀錄。麟榤配在16強對手尚未出爐，將是印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、馬來西亞組合阿里夫（Junaidi Arif）／葉睿慶。

