晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

中國大師賽》20分鐘就贏！王齊麟／邱相榤打敗大馬勁敵 闖男雙16強

2025/09/17 13:50

台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）台灣羽球男雙王齊麟、邱相榤。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級750系列中國羽球大師賽，以21：10、21：7擊敗馬來西亞組合張御宇／王耀新，挺進16強，總算終結近期在BWF巡迴賽連4站首輪出局的陰霾。

世界排名21的王齊麟／邱相榤1年，雖在今年5月台北公開賽勇奪冠軍，但再來卻深陷低潮，印尼公開賽、日本公開賽、中國公開賽、香港公開賽都於首輪止步，如今轉戰中國大師賽首輪遭遇世界排名29的張御宇／王耀新。

張御宇／王耀新在日本公開賽曾打進4強，締造本季最佳表現，王齊麟／邱相榤首次遭遇這組大馬對手，首局就掌握節奏，以11：2領先進入技術暫停，兩人暫停後持續追擊，快意先下一城。

王齊麟／邱相榤在第2局5：5之後更連續進帳11分，此仗只花20分鐘就獲勝，也寫下兩人合作以來最速贏下比賽的紀錄。麟榤配在16強對手尚未出爐，將是印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、馬來西亞組合阿里夫（Junaidi Arif）／葉睿慶。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中