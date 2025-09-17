晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平5局68球無安打退場 主帥透露難處：他等於是2位選手

2025/09/17 14:46

大谷翔平5局68球無安打被換下場。（路透）大谷翔平5局68球無安打被換下場。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星今天先發投5局無安打無失分退場引發爭議，儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前就表示大谷只會投5局，賽後依然對於今天的狀況做出解釋。

大谷翔平今天先發投5局無安打，送出5K、1BB，只用68球就退場休息，球隊在他退場前還以4：0領先，但退場後馬上被打下6分大局落後，8局道奇追平比數後在9局被超前最終落敗，系列賽3連戰對費城人苦吞2連敗，明天要力拚不被橫掃。

大谷翔平在賽後受訪時表示，自己確實有想要續投的心情，但他也指出，何時退場並不是由他來決定，大谷也透露在5局的打席後自己跟羅伯斯的談話：「教練問我身體狀況，我跟他講狀態很好，身體沒問題。至於要不要換下場的決定完全交給教練，我只是單純反應身體的狀況。」

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽後針對換投表示，他跟大谷翔平的對話純粹是為了了解他接下來的狀態，希望能夠延續到10月：「他等於是2位選手合而為一，所以如果我偏離規劃去做些什麼，一旦發生狀況，我們等於同時失去兩名球員。」羅伯斯也解釋，限制大谷翔平在5局內，是高層、醫療團隊、大谷翔平與經紀人共同討論過後的結果。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中