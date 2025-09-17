MLB》大谷翔平5局68球無安打退場 主帥透露難處：他等於是2位選手

大谷翔平5局68球無安打被換下場。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星今天先發投5局無安打無失分退場引發爭議，儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前就表示大谷只會投5局，賽後依然對於今天的狀況做出解釋。

大谷翔平今天先發投5局無安打，送出5K、1BB，只用68球就退場休息，球隊在他退場前還以4：0領先，但退場後馬上被打下6分大局落後，8局道奇追平比數後在9局被超前最終落敗，系列賽3連戰對費城人苦吞2連敗，明天要力拚不被橫掃。

大谷翔平在賽後受訪時表示，自己確實有想要續投的心情，但他也指出，何時退場並不是由他來決定，大谷也透露在5局的打席後自己跟羅伯斯的談話：「教練問我身體狀況，我跟他講狀態很好，身體沒問題。至於要不要換下場的決定完全交給教練，我只是單純反應身體的狀況。」

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）賽後針對換投表示，他跟大谷翔平的對話純粹是為了了解他接下來的狀態，希望能夠延續到10月：「他等於是2位選手合而為一，所以如果我偏離規劃去做些什麼，一旦發生狀況，我們等於同時失去兩名球員。」羅伯斯也解釋，限制大谷翔平在5局內，是高層、醫療團隊、大谷翔平與經紀人共同討論過後的結果。

