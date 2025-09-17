MLB》國聯外卡競爭激烈！響尾蛇上演逆轉秀奪4連勝、巨人苦吞4連敗

響尾蛇最終靠著勞拉爾的再見安打，幫助球隊逆轉巨人奪下4連勝。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰巨人的響尾蛇，今天進行3連戰的第2場比賽，雖然響尾蛇一度陷入4分落後，但最後上演逆轉秀，靠著勞拉爾（Jordan Lawlar）擊出再見安打，幫助球隊以6：5擊敗對手，收下近期的4連勝，持續拚戰外卡名額，而巨人則是吞下了4連敗。

巨人在比賽一開始率先發動攻勢，先是靠著前兩棒的安打攻佔一三壘，再靠著查普曼（Matt Chapman） 的高飛犧牲打先馳得點，緊接著佛羅雷斯（Wilmer Flores）、施密特（Casey Schmitt） 與恩卡納西昂（Jerar Encarnacion）接連敲安，幫助球隊灌進4分大局。

請繼續往下閱讀...

不過響尾蛇也不是省油的燈，2局下半莫雷諾（Gabriel Moreno）與亞歷山大（Blaze Alexander） 串聯安打破蛋，隨後戴爾卡斯提洛（Adrian Del Castillo）一棒扛出右半邊方向的2分砲，單局攻下3分，然而巨人3上也靠著佛羅雷斯開砲，讓比數來到2分差距。

不過來到5局下半，響尾蛇再度反攻，開局靠著安打、犧牲觸擊以及保送，將一二壘有人的進攻機會做給馬提（Ketel Marte），而他也把握住機會，敲出一二壘間穿越安打帶有1分打點，接下台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）也跳了出來，擊出左半邊的安打幫助球隊追平比數。

比賽進入6局之後，雙方陷入互相膠著的局面，一直來到9局下半，首名打者卡洛爾率先擊出安打後，莫雷諾也把握巨人終結者沃克（Ryan Walker）的控球不穩選到保送上壘，接著亞歷山大執行短打戰術，結果二壘手施密特發生接球失誤，最後勞拉爾面對外角低滑球猶豫出棒，巧妙形成軟弱滾地球，成功護送跑者回來形成再見內野安打，幫助球隊拿下勝利。

響尾蛇近期的火燙表現，讓球隊的戰績來到77勝75敗排在國聯外卡第4，與第3名的大都會來到1.5場勝差，而最近苦吞4連敗的巨人，75勝76敗的成績與紅人並列，與外卡名額的勝差為3場。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法