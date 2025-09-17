晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」退場後道奇牛棚失守 費城人捕手一席話讓大家笑了

2025/09/17 15:23

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流出擊，交出5局無安打優質好投、並擊出本季第50轟。但道奇牛棚大放火，後面4局狂掉9分，道奇最後以6比9敗給費城人。此戰敲致勝三分砲的費城捕手馬爾尚（Rafael Marchán）表示，當「投手大谷」退場的時侯，球隊的機會就來了。

由於費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）今休兵，讓馬爾尚此戰擔任先發第9棒捕手位置。

馬爾尚第3局面對大谷翔平，他擊出中外野飛球出局。「投手大谷」投完5局退場後，第6局馬爾尚敲右外野安打，開啟球隊6分大局攻勢。第9局馬爾尚敲超前右外野三分砲，幫助費城人最終逆轉勝。

費城捕手馬爾尚。（路透）費城捕手馬爾尚。（路透）

馬爾尚賽後表示，大谷翔平真的很特別，但也說，「當他們（道奇）讓他退場，我們就有了機會，我們贏得比賽。」這番話讓現場媒體笑開懷。

費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，馬爾尚整晚的打席表現都不錯，「他整個賽季都表現得很出色，雖然大約每5、6天才出賽一次，但無論是蹲捕還是打擊，他都準備得很充分，真的表現得很棒。」

現年26歲的馬爾尚本季出賽39場，有2轟、13分打點，打擊率2成06的表現。

