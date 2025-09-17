穀保青棒美小馬聯盟獲世界冠軍 二重國中組國家隊摘U15亞洲盃冠軍

新北市穀保家商棒球隊8月初赴美參加「2025年美國小馬聯盟帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽」，拿下世界冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市穀保家商棒球隊8月初赴美參加「2025年美國小馬聯盟帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽」，以4戰全勝氣勢擊敗群雄，拿下世界冠軍；此外，由二重國中組訓的青少棒代表隊也榮獲「2025年亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍。市長侯友宜今天在市政會議表揚選手和教練團，勉勵他們再接再厲、為國爭光。

侯友宜表示，穀保家商與二重國中展現新北基層棒球長年耕耘的成果，選手們以堅毅精神與團隊合作，讓世界看見台灣，市府將持續挹注資源投入，完善基層訓練環境，支持學校及教練團培育更多優秀選手，幫助學子勇敢逐夢、站上國際舞台。

穀保家商先後取得全國及亞太區代表權，進軍美國世界賽，由新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂擔任領隊，總教練楊孝承率領18名球員披掛上陣。賽事共有亞太區、墨西哥區、波多黎各區、歐洲區及美國東南西北等10支隊伍參賽，最終穀保以2比1險勝美國加州代表隊，勇奪世界冠軍。

楊孝承表示，本屆對手實力平均，冠軍戰雙方互不相讓，靠著投手群穩定壓制及全隊守備默契，才在低比分賽事中驚險奪冠，未來將持續強化選手的國際賽經驗，並在日常訓練融入高壓情境，讓球員面對強敵時更加沉著。

此外，二重國中組訓青少棒代表隊，結合全國9校菁英球員，組成最強聯隊出征，勇奪亞洲U15青少棒錦標賽冠軍。總教練邱耀宇領軍，攜手楊敏鴻、劉劭威及何凱翔教練團指導，其中新北市有5位子弟兵入選，歷經7天激戰，為隊摘下隊史第8冠，同時獲得2026年U15世界盃參賽資格。

二重國中組訓的青少棒代表隊榮獲「2025年亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍，新北市長侯友宜在市政會議表揚選手和教練團。（體育局提供）

