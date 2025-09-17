MLB》投手大谷5局無安打猛飆火球 羅伯斯盛讚：完全宰制比賽...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星二刀流巨星大谷翔平今天對戰費城人，大展強投豪打的身手，主投5局無安打無失分，飆出5次三振，更敲出本季第50轟，連續兩年達成此壯舉，成為道奇隊史首人，但球隊卻以6：9輸球。總教練羅伯斯賽後盛讚「投手大谷」的表現，完全宰制了比賽。

大谷翔平今天對戰費城人，主投5局用68球，面對16名打者解決15人，無安打無失分，另外飆出5次三振，另有1次保送，防禦率降至3.29，無緣本季第2勝。大谷最快球速達 101.7英哩（約163.6公里），追平生涯最佳紀錄。他的速球均速達到99.2英哩，滑球也有89英哩，都在平均值以上。

「打者翔平」此役5打數2安打，包括8局下的右外野陽春砲，另有2次三振，目前累積50轟、94打點和136得分，打擊率為0.282，OPS高達1.006。大谷翔平今天成為史上唯一一位能夠單季敲出50轟，在投手丘上也能送出50K的選手。

對於「投手大谷」的表現，羅伯斯賽後稱讚，教練團都覺得他今晚投得很好，他和捕手羅特維特（Ben Rortvedt）的配合很出色，速球掌握得非常好，滑球和橫掃球都很犀利，幾乎沒人能打出去，他完全宰制了比賽。

