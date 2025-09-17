高球》法國巴黎銀行TLPGA傳承賽首輪 梁宜羚並列領先尋求衛冕

梁宜羚首回合擊出69桿暫並列領先。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽，今於大溪高爾夫俱樂部完成第一回合賽程，周怡岑、陳之敏、梁宜羚皆以低於標準桿3桿的69桿成績勇冠群雌，本輪結束暫時並列首位。剛以B區榜首之姿通過JLPGA第二關資格考的黃婧雲繼續維持上週好手感，本日繳出70桿成績，目前與丁子云、黃郁心、張雅淳並列第四名，與領先組僅2桿之差緊追在後。

周怡岑今年在台巡賽共有四場比賽擠進前五名，成為轉職業迄今最佳一年，她在今天首回合依舊維持近期高度競爭力，以3鳥且未出現柏忌，再度於決戰前夕為自己製造職業生涯首冠的最佳機會：「自從泰國比賽之後就換了新推桿，這對本週比賽幫助很大，距離控制變得更好，面對13碼以上的推桿距離也更有把握。加上自己更喜歡大溪球場的果嶺，常常第一推只有5碼左右的長度，讓我能夠輕鬆打Par甚至小鳥！」藉由本週傳承賽的兩天賽程，周怡岑希望能夠為接下來的賽事做好準備：「最近在教練指導下，調整了一下場上策略的概念，剛好就可以用在這場比賽上，加上傳承賽壓力相對較小，因此結果也就比較好。」

周怡岑首回合擊出69桿暫並列領先。（TLPGA提供）

同樣在今年出現不少打進領先組表現的陳之敏，儘管本回合一號木桿的狀態不佳，但多虧關鍵性的鐵球準度與推桿奏效，促使她保持在並列領先的絕佳位置：「木桿不好，導致今天前九洞只有四洞標準桿上果嶺，不過短桿相當好運，甚至在第四洞自開球歪到球道左側長草、，第三桿距離果嶺外僅20碼想打出高拋球卻打短了，最後還是直接切進洞救平標準桿。第六洞則是開球進沙坑，剩下148碼使用七號鐵桿打上果嶺後僅剩不到5碼，讓我可以輕鬆推進今天第一記博蒂。」

陳之敏首回合擊出69桿暫並列領先。（TLPGA提供）

去年在本賽事摘下生涯第二冠的梁宜羚本週重返大溪球場自然毫不陌生，靠著果嶺上推桿的出色表現，僅在收尾的第18洞吞下本日唯一的柏忌，整回合共進帳4鳥，順利讓自己獲得尋求連莊的最佳位置：「雖然前、後九洞各只有四洞Par-on，今天共累積22推讓我賺進不少，後九洞也出現不少成功的一切一推，其他第17洞的小鳥更是直接切進。想在大溪球場打好，球道上的落點真的很重要，像今天第13洞長四桿洞，以三號木桿開球遠遠不夠，用一號木桿又容易落在球道偏左的位置，變得很難攻上果嶺，所以很多時刻除了短切，靠著還是推桿來得分。」

業餘小將方面，女A組陳典芸打出高於標準桿9桿的81桿暫時獨佔領先；女B組則以蔡沁玲的75桿成績最佳，暫以2桿差距領先對手；競爭較為激烈的女C組則由施淳清、陳沛俙脫穎而出，今天各繳出94桿並列第一名；女D組的施淳予打出92桿，終場將領先拉大至17桿以上遙遙領先其他對手；男C組的林肯則靠著同組選手在後九洞的失誤擴大領先差距，目前以81桿成績獨居第一。

明將進行2025 法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽最終回合賽程，賽後預計於下午13：00進行頒獎儀式。為圓滿達成本傳承賽世代交流的宗旨，54位職業、業餘選手在最後一回合結束後也將進行小組交流，希望透過職業選手的指導，場上的業餘小將能吸收爾夫知識，為未來生涯奠定良好基礎。針對本賽事，博斯高球二台也將在本週日11：00至12：00播出賽事精華，熱愛高爾夫運動的觀眾歡迎準時收看。

