MLB》全壘打王爭奪戰投打對決超罕見 史瓦伯對「二刀流大谷」敬佩不已

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平和費城人明星重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），目前正在競爭國聯全壘打王，史瓦伯目前以53轟領先大谷的50轟。史瓦伯賽後盛讚大谷是天才，敬佩他的鬼神二刀流。

大谷翔平今天先發登板對戰費城人，上演史無前例的全壘打王爭奪戰的投打對決，這也是兩人生涯首度正面交鋒，大谷在對戰首打席先是三振掉史瓦伯，4局上第2度對決則是讓他擊出左外野飛球出局，投手大谷完全佔了上風。

大谷翔平今天對戰費城人，主投5局用68球，面對16名打者解決15人，無安打無失分，另外飆出5次三振，另有1次保送，防禦率降至3.29，最快球速達101.7英哩（約163.6公里）。打擊部分，5打數2安打，包括8局下的右外野陽春砲，另有2次三振，目前累積50轟、94打點和136得分，打擊率為0.282，OPS高達1.006。

史瓦伯賽後談到大谷的投球表現時表示，能親眼見識他的投球，觀察球路的變化，這對未來對戰很有幫助，今晚看到了大谷最好的狀態，他幾乎整場都能把球投進好球帶。如果季後賽再碰上，至少會知道該怎麼去應對。

當被問到是否將大谷翔平視為全壘打的競爭對手時，史瓦伯坦言，自己沒有特別去在乎全壘打這件事情，相比個人成績，更重要的是如何幫助球隊贏球。不過，他也稱讚大谷確實是非常了不起的天才，能夠同時在投打兩方面做好萬全準備再投入比賽，這並不是一般人能做到的，「我自己也是球迷，心中對他充滿敬佩。」

