中市首座高中射擊訓練場啟用 喊話李洋部長這件事

〔記者張軒哲／台中報導〕新社高中近年推廣射擊運動，射擊訓練場今日舉辦啟用儀式，新社高中是台中市唯一設有射擊隊的高中，選手家長反映台體大只提供4個射擊專長名額，少於北市大與國體大，立法院副院長江啟臣承諾將向新任運動部長李洋反映，盼正視基層與家長心聲，並檢討招生制度。

新社高中2年前成立射擊隊，在校內靶場籌建過程中，教練與隊員每日通勤至西屯區中山國中靶場接受訓練，去年學校獲得27萬元交通車補助，解決選手每日往返他校訓練的不便，讓隊員免於每日多重轉乘之苦，更加專注於訓練與比賽。

新社高中校長林怡君表示，射擊隊成立兩年即於國內外各項賽事中屢獲佳績，包括去年全中運榮獲高中男子組十公尺空氣步槍全國第三名，今年更進步到全國第二名。此外也積極到海外參賽，包括2024年東南亞射擊錦標賽奪得青少年混合團體銀牌、青少年女子團體銀牌及女子個人第四名；2025年亞洲盃射擊錦標賽，榮獲青少年女子十公尺空氣步槍團體賽銅牌。

江啟臣強調，台體大在硬體設備與專業教練資源上毫不遜色，有條件收納更多射擊選手，因此呼籲已經正式成立的運動部、教育部及台體大應該要跨部會檢討現有招生制度，適度增加射擊專長名額，近期將邀請李洋會面，盼中央正視基層與家長的心聲。

