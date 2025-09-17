2位彰中生靠「百億海外基金」圓夢美國行！親見大聯盟球場祕辛

彰中棒球隊高三生賴翰威（右1）、李彥甫（左3）榮獲「青年百億海外圓夢基金計畫－海外翱翔組」BJ-8-10強棒出擊逐夢全壘打見習機會，今年8月13日至8月26日前往美國洛杉磯，參與為期14天的棒球專業職能培訓課程，完成逐夢旅程。（彰中提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化高中三年級的兩位棒球隊員賴翰威、李彥甫，今年暑假（8月）完成了他們夢想中的旅程，透過政府「青年百億海外圓夢基金」計畫，他們和其他16位台灣優秀學生，一起踏上為期14天的美國棒球見習之旅，親身體驗了從大聯盟到小聯盟的職業棒球世界。

這趟海外見習旅程讓兩人收穫滿滿，希望明年考上大學後，能繼續參加棒球校隊，一步步朝著夢想前進。他們發現美國職棒的經營模式跟台灣非常不一樣，賴翰威分享說，「在大聯盟球場，沒有像台灣那樣的球員應援曲，現場的氣氛都是由中控室統一掌控。而且球迷看球也很隨興，中途去買紀念品或食物很常見。」他特別提到，大聯盟在球場經營上非常用心，從琳瑯滿目的球衣、帽子商品到隨處可見的小攤販，都讓球迷感到很方便。

相較之下，李彥甫則對小聯盟的溫馨氣氛印象深刻，「小聯盟更注重跟球迷的互動，中場休息時還會邀請球迷上場玩遊戲，讓大家覺得自己也是比賽的一部分，那種親切感真的很棒！」

除了看比賽，他們也有機會深入球場的幕後，見習中進入了大聯盟球場的中控室，親眼看到比賽轉播、燈光音效等複雜系統的運作，賴翰威甚至還嘗試當了播報員，直呼是很難得的體驗。

更讓他們大開眼見的是首次接觸到最先進的運動科學，這些設備能精準地分析球員表現，值得台灣學習。

校長王延煌表示，這趟美國行，讓兩位熱愛棒球的高中生，對未來有了更明確的目標，既是個人的努力成果，也代表學校體育教育的成果與肯定。

彰中學子今年暑假勇闖美國職棒殿堂，參與政府「青年百億海外圓夢基金」計畫赴美見習職棒。（彰中提供）

