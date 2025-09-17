晴時多雲

棒球》有眼不識泰山！ 護照上沒頭髮與本人不符 張泰山出國被海關盯上

2025/09/17 18:13

張泰山。（取自張泰山臉書）張泰山。（取自張泰山臉書）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「森林王子」張泰山將於9月19日（美國時間）受邀前往大聯盟明尼蘇達雙城隊主場 Target Field，擔任「台灣日 Taiwanese Heritage Night」的開球嘉賓。張泰山今天發生一段小插曲，因「頭髮」差點過不了海關。

今年雙城隊首度舉辦「台灣日 Taiwanese Heritage Night」，活動結合比賽、文化展演與在地華人社群互動，並邀請張泰山擔任開球嘉賓。而他在搭機抵達舊金山時，出海關被海關人員問：「你護照的照片沒頭髮與本人不符」，張泰山解釋後才放行，海關人員還問他說，「台灣植髮貴嗎？因為他之前跟我一樣。」

張泰山在臉書ＰＯ文分享這段趣事引發熱議，有網友說：「這好適合做為廣告活生生的教材，太有說服力了」、「有髮的困擾」、「非常稱職的代言人」、「可以遞上醫師名片」、「這就是有眼不識泰山的由來」。

張泰山生涯締造多項中職紀錄，包括生涯2134支安打與1338分打點，至今仍高懸聯盟第一，儘管289支全壘打的紀錄在2022年被林智勝突破，但泰山所築起的中職記錄高牆，依然是每一代球員追逐的目標與象徵。

來自台東泰源的張泰山長期投身基層，深入校園與偏鄉，為推廣棒球教育與公益活動而奔走，他剛卸任味全龍隊打擊教練，現任頂新和德文教基金會棒球總監，繼續以實際行動扎根基層，這次受邀登上大聯盟舞台，他也以「台灣棒球公益大使」身分自許，期待透過這次跨國交流，將台灣棒球的精神、熱情與實力分享給全球球迷。

