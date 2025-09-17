晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》防禦率、被上壘率同時下修到1和0字頭 林栚呈直呼奇妙

2025/09/17 18:14

富邦悍將投手林栚呈。（資料照，記者陳志曲攝）富邦悍將投手林栚呈。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕季中一度陷入亂流的富邦悍將投手林栚呈，最近連續9場無失分，防禦率和被上壘率同時下修到1字頭和0字頭。林栚呈坦言，沒有想過可以投出這樣的成績，感覺很奇妙。

林栚呈最近9場共投10局，防禦率從2.73降到1.98，期間只被擊出4支安打、1次四壞球，被上壘率從從1.18降到0.99。林栚呈表示，真的是沒有想過的成績，還同時下修1階，看到數據感覺很奇妙。

林栚呈去年只在一軍出賽1場、投1局，今年躋身開幕一軍，並逐漸成為牛棚主力，但是7月17日起的4場比賽有3場失分，合計投3.1局失4分。

林栚呈表示，今年是生涯第1個完整球季，投到下半季出現體能撞牆期，感覺球都不太聽使喚，請教學長們如何讓身體更有效恢復，並加強體能，總算修正回來，希望能維持到球季結束，並帶到明年。

身高195公分的林栚呈最快球速144公里，直球均速140公里左右，他表示，雖然球速不快，因為有身高的優勢，球的角度還不錯，搭配不同軌跡的滑球、變速球、指叉球，當然會想要提升球速，但是教練也提醒他，目前的投球型態有不錯的效果，就不必在季中刻意改變，或許等春訓再透過重訓、增加體重來提升球速。

