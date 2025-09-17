晴時多雲

中職》鈴木駿輔昨對強敵獅隊奪勝 卻錯過和好友林培緯一軍對決

2025/09/17 18:17

富邦先發投手鈴木駿輔。（資料照，記者王藝菘攝）富邦先發投手鈴木駿輔。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔，昨對戰統一獅，投5局失2分奪勝投，是他轉戰富邦悍將後，本季第2勝。

日前，獅隊借用富邦新莊主場時，鈴木駿輔特地保留自己的置物櫃，並寫上紙條，指名自己的位置要給獅隊年輕內野手林培緯。鈴木當時寫下「恭喜你升上一軍，我已經幫你把置物櫃打掃乾淨了，很期待能在一軍和你這位超級明星對決。」

鈴木昨對統一獅好投，但林培緯已於15日下二軍，兩人無緣在一軍對決。鈴木坦言，本來期待有機會在一軍交手，對於林培緯下二軍感到可惜。

鈴木透露，雙方是在休賽季認識，當時他離開樂天桃猿後，效力業餘成棒全越運動，而林培緯於休賽季前往三峽的訓練中心自主訓練，本就在二軍交手過的兩人，在該地互相認識彼此。

昨鈴木雖奪勝，但他也檢討自己任內的5次保送。鈴木說：「投球姿勢上有些走樣。雖然帳面上沒有失分，但任內有製造危機，對方擊出的球正好被隊友守下來，但之後若再發生類似狀況，可能會造成不好的結果，近期練習時重點會針對這點去修正。」

鈴木去年短暫在樂天效力，交手統一獅的對戰防禦率是7.36。鈴木坦言，去年對戰過統一獅，是很厲害的球隊，包括林安可、林佳緯等打者都很難對付。鈴木還笑說：「如果可以，希望是自己主場對到統一獅，因為對方主場汽笛聲真的很大聲。」

統一獅林培緯。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅林培緯。（資料照，記者陳志曲攝）

