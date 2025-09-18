道奇強投史奈爾對決費城人、大谷翔平力拚單季最多轟 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，美聯社）

大聯盟轉播方面，道奇與費城人三連戰最終場，道奇推出兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）避免3連戰遭到橫掃，費城人派出陣中14勝勝投王魯薩多（Jesus Luzardo）應戰。大谷翔平昨日敲出本季第50轟，本季將力拚個人單季最佳的54轟，，與國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）的同場較勁仍是一大亮點。

中華職棒在3地開打，味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，由徐若熙大戰艾速特，樂天桃猿在桃園主場出戰富邦悍將，由凱樂對決力亞士，中信兄弟在台北大巨蛋對戰統一獅，兄弟派出李博登掛帥先發，獅隊推出飛力獅應戰，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

MLB

07：00 教士 VS 大都會 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 費城人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF 中國羽球大師公開賽

09：00 16強（上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

13：00 16強（下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

日本職棒

17:00 軟銀@火腿 DAZN1

中華職棒

18:30 統一@兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

18:30 富邦@樂天 DAZN2

