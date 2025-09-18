晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

道奇強投史奈爾對決費城人、大谷翔平力拚單季最多轟 今日賽事預告與轉播

2025/09/18 06:50

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇與費城人三連戰最終場，道奇推出兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）避免3連戰遭到橫掃，費城人派出陣中14勝勝投王魯薩多（Jesus Luzardo）應戰。大谷翔平昨日敲出本季第50轟，本季將力拚個人單季最佳的54轟，，與國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）的同場較勁仍是一大亮點。

中華職棒在3地開打，味全龍在天母主場迎戰台鋼雄鷹，由徐若熙大戰艾速特，樂天桃猿在桃園主場出戰富邦悍將，由凱樂對決力亞士，中信兄弟在台北大巨蛋對戰統一獅，兄弟派出李博登掛帥先發，獅隊推出飛力獅應戰，中職球迷朋友務必鎖定轉播！

MLB

07：00 教士 VS 大都會 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 費城人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF 中國羽球大師公開賽

09：00 16強（上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

13：00 16強（下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台

日本職棒

17:00 軟銀@火腿 DAZN1

中華職棒

18:30 統一@兄弟 緯來體育、緯來精采

18:30 台鋼@味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

18:30 富邦@樂天 DAZN2

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中