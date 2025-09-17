MLB》道奇牛棚連續兩場崩盤 羅伯斯坦言缺乏自信：必須忘掉過去

羅布列斯基。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰費城人雙刀出鞘，投出5局無安打的優質先發、並擊出本季第50轟。但道奇牛棚大放火，後面4局狂掉9分，道奇最後以6：9不敵費城人，苦吞2連敗。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「他們顯然失去了信心。」

大谷翔平繳出5局無安打的好投封鎖費城人，率領道奇取得4分領先，但就在他退場後風雲變色，羅布列斯基（Justin Wrobleski）在第6局挨轟狂失5分，大谷也無緣本季第2勝，接手的崔爾（Jack Dreyer）又被凱普勒（Max Kepler）轟出全壘打，道奇6局上就掉了6分，遭對手逆轉。

儘管道奇在8局下追到6：6平手，但崔南（Blake Treinen）在第9局被費城人捕手馬爾尚（Rafael Marchán）敲出致勝3分砲，道奇終場以6：9輸球。

道奇本季牛棚的表現慘澹，牛棚防禦率4.83只比洛磯的5.27，以及國民的5.48來得好，牛棚共被敲了89轟，排名全聯盟第2糟，只贏洛磯的94轟。對於牛棚連續兩場崩盤未能守住勝局，羅伯斯表示，每位投手都想投出好球、抓住機會，但在關鍵時刻，他們無法投出該有的表現，自己相信球員的能力，但目前他們還缺乏自信。

羅伯斯認為，即使先發大谷投得完美、打線也在開局取得得分優勢，但牛棚卻在第6局之後的大量失分，他希望他們能從錯誤中學習、振作起來。

此外，羅伯斯也強調：「他們必須忘記過去的事情，即便目前他們正在為此掙扎，但明天是新的一天，擁有新的機會，球員必須對自己設下目標，積極面對，不要害怕失敗，作為球隊，我們必須讓球員保持這種心態。」

崔南。（路透）

