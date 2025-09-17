全運會》頭號主力鄭怡靜因傷缺陣 新竹市異軍突起中斷台北市2連霸

陳映蓁在第四點單打逆轉吳映萱，助新竹市闖進決賽。（取自雲林全運會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕由萊茵魯爾世大運女雙銅牌得主蔡昀恩和陳映蓁、黃淨嘉組成的新竹市隊，今天在114年全國運動會桌球女子團體4強賽，以3:1扳倒尋求衛冕的台北市，也粉碎台北市的3連霸美夢，明天將和陳思羽領軍的新北市爭奪金牌。

上屆全運會僅獲第4名的新竹市，首日預賽先以3:0擊退地主雲林縣，第二戰和41歲老將黃怡樺領軍的台南市激戰至第5點才以2:3遭逆轉。今天上午新竹市在預賽最後一役以直落三解決台中市，以B組亞軍晉級4強。

台北市頭號單打鄭怡靜上週在澳門冠軍賽因腳踝韌帶受傷退賽，這次團體賽也未上陣，但台北市在分組預賽仍連續擊敗高雄市、新北市和桃園市，3連勝登上A組第一。

同年同月同日生的蔡昀恩/黃淨嘉在第一點雙打以3:1力克鄭樸璿/吳映萱，幫助竹市先馳得點；世界排名68的李昱諄隨後以3:0打敗陳映蓁為北市扳回一城。關鍵第3點，黃淨嘉克服局數1:2落後，連追2局逆轉世界排名143的鄭樸璿；陳映蓁隨後也以3:1後來居上氣走吳映萱，竹市不但中斷台北市的2連霸，也報了上屆全運會4強賽1:3落敗的一箭之仇。

新竹市教練楊慶昱賽後豪氣表示，「希望我們不只是終止台北市的連霸，還能創造連霸的開始!」

另一場4強賽，由A組亞軍新北市迎戰B組冠軍台南市，國泰一姐陳思羽先和17歲小將巫嘉恩攜手以3:0擊敗蘇珮綾/郭語瑄，第4點單打再以3:2力退台南新星陳忞昕，巫嘉恩也在第3點以3:2力克郭語瑄，同樣貢獻2勝，率新北市以3:1擊敗台南市，連3屆闖進決賽。台南市只靠著陳忞昕在第2點以3:0打敗黃禹喬搶下1勝。

黃淨嘉在4強賽貢獻2勝，是竹市晉級決賽的重要功臣。（取自雲林全運會官網）

