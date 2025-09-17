全運會》主心骨林昀儒及時歸隊 台北市直落三擊退新北市挺進決賽

林昀儒獨拿2點，幫助台北市逆轉高雄市獲得分組第一。（取自雲林全運會官網）

〔記者許明禮／台北報導〕由「沉默刺客」林昀儒領銜的台北市隊，今天在114年雲林全國運動會桌球男子團體4強賽以直落三輕取新北市，明天將和史上最年輕成人國手郭冠宏領軍的台南市爭奪金牌。

下半年賽事滿檔的林昀儒，上週才打完澳門冠軍賽就馬不停蹄飛回台灣參加全運會，昨天首日預賽小林並未上場，尋求衛冕的台北市仍先後擊退台東縣、新竹市。今天預賽最後一戰對決110年全運會金牌高雄市，林昀儒扮演及時雨，在第2點、第5點單打分別以直落三解決徐絃家、吳元佑，幫助北市以3:2逆轉高市登上A組第一。

上屆全運會獲得銀牌的台南市，在世界排名71的郭冠宏帶領下，也一路打敗澎湖縣、新北市和雲林縣，搶下B組第一。

下午4強賽，林昀儒和廖振珽再度攜手，在第1點雙打以3:0輕鬆解決梅日燁/陳威呈，世界排名134的林彥均隨後也以直落三收拾巴黎帕運銀牌陳柏諺；第3點單打，廖振珽也連拿3局擺平陳威呈，完成關門任務。

另一場4強賽由台南市對上高雄市，楊子儀/莊家權先以3:2力退吳元佑/蘇昱綸；郭冠宏隨後再以3:1逆轉好友徐絃家，第3點對抗，蘇昱綸打到第3局時因右大腿受傷棄權，楊子儀提前獲勝，台南市連兩屆和北市爭金。

