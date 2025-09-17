晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》鬼神二刀流！大谷翔平5局無安打又開轟 締54年首見超狂壯舉

2025/09/17 20:31

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰國東王者費城人，展現強投豪打的身手，繳出5局5K無安打的優質先發，更敲出本季第50轟，締造大聯盟史上首見的單季50轟、50K的偉業，不過大谷此役也寫下一項睽違54年的鬼神紀錄。

根據「Sportsnet Stats」指出，大谷翔平投出5局無安打無失分，並敲出本季第50轟，成為自1971年6月23日的費城人傳奇名將懷斯（Rick Wise）之後，首度達成至少5局無安打且敲出全壘打的投手。值得一提的是懷斯當時投出無安打比賽，單場更敲出雙響砲。

過去曾有4人投出無安打比賽且敲出全壘打，除了懷斯之外，其餘3人為1962年的威爾森（Earl Wilson）、1944年的托平（Jim Tobin）和1931年的費洛（Wes Ferrell）

大谷翔平從今年6月重拾二刀流身手，「投手大谷」本季先發13場，戰績1勝1敗、防禦率3.29，先發41局投出54次三振，被打擊率為0.227，每局被上壘率為1.07；「打者翔平」今年出賽148場，繳出50轟、94分打點、136得分，打擊率為0.282，OPS高達1.006。

