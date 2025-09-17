晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》邱智呈、林佳緯、林安可開轟 統一輕取富邦止2連敗

2025/09/17 21:20

統一擊敗悍將。（記者林正堃攝）統一擊敗悍將。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅新洋投獅帝芬投出7局失2分的優質先發內容，前3棒邱智呈、林佳緯和林安可依序開轟，分別打下1、2、3分打點，林佳緯和林安可更演出3安猛打賞，8:2大勝富邦悍將。統一終止2連敗，年度戰績和排名第1的中信兄弟只剩1場勝差。

第2次先發的獅帝芬只用84球就投完7局，被擊出4支安打，投出6次三振，沒有任何保送，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP。

統一一開賽就有攻勢，邱智呈轟出生涯第4支首局首打席全壘打，林佳緯緊接著二壘打，2出局後潘傑楷安打再下一城，2:0領先。

第3局率先上場的林佳緯也開轟，林安可安打和蘇智傑高飛犧牲打再得1分，統一將比數拉開到4:0。

富邦前4局只擊出2支安打，沒有上過得點圈，第5局終於開反攻，戴培峰和陳真連安打攻佔二、三壘，孔念恩和王念好的滾地球各換回1分，追到2:4。

第6局統一2出局後發動攻勢，許哲晏擊出二壘打，邱智呈選到四壞球，林佳緯安打攻下1分，林安可轟出3分砲，比數再拉開到8:2。

林安可本季第22轟，僅次於台鋼雄鷹魔鷹的24轟，71分打點躍居第2，也僅次於魔鷹的74分。

獅帝芬。（記者林正堃攝）獅帝芬。（記者林正堃攝）

江國豪。（記者林正堃攝）江國豪。（記者林正堃攝）

邱智呈。（記者林正堃攝）邱智呈。（記者林正堃攝）

林佳緯。（記者林正堃攝）林佳緯。（記者林正堃攝）

林安可。（記者林正堃攝）林安可。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）張育成。（記者林正堃攝）

范國宸。（記者林正堃攝）范國宸。（記者林正堃攝）

蔡佳諺。（記者林正堃攝）蔡佳諺。（記者林正堃攝）

陳真。（記者林正堃攝）陳真。（記者林正堃攝）

獅帝芬收下中職首勝勝投球。（記者林正堃攝）獅帝芬收下中職首勝勝投球。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中