中職》邱智呈、林佳緯、林安可開轟 統一輕取富邦止2連敗

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅新洋投獅帝芬投出7局失2分的優質先發內容，前3棒邱智呈、林佳緯和林安可依序開轟，分別打下1、2、3分打點，林佳緯和林安可更演出3安猛打賞，8:2大勝富邦悍將。統一終止2連敗，年度戰績和排名第1的中信兄弟只剩1場勝差。

第2次先發的獅帝芬只用84球就投完7局，被擊出4支安打，投出6次三振，沒有任何保送，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP。

請繼續往下閱讀...

統一一開賽就有攻勢，邱智呈轟出生涯第4支首局首打席全壘打，林佳緯緊接著二壘打，2出局後潘傑楷安打再下一城，2:0領先。

第3局率先上場的林佳緯也開轟，林安可安打和蘇智傑高飛犧牲打再得1分，統一將比數拉開到4:0。

富邦前4局只擊出2支安打，沒有上過得點圈，第5局終於開反攻，戴培峰和陳真連安打攻佔二、三壘，孔念恩和王念好的滾地球各換回1分，追到2:4。

第6局統一2出局後發動攻勢，許哲晏擊出二壘打，邱智呈選到四壞球，林佳緯安打攻下1分，林安可轟出3分砲，比數再拉開到8:2。

林安可本季第22轟，僅次於台鋼雄鷹魔鷹的24轟，71分打點躍居第2，也僅次於魔鷹的74分。

獅帝芬。（記者林正堃攝）

江國豪。（記者林正堃攝）

邱智呈。（記者林正堃攝）

林佳緯。（記者林正堃攝）

林安可。（記者林正堃攝）

張育成。（記者林正堃攝）

范國宸。（記者林正堃攝）

蔡佳諺。（記者林正堃攝）

陳真。（記者林正堃攝）

獅帝芬收下中職首勝勝投球。（記者林正堃攝）

