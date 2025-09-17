晴時多雲

台韓青少年跨國交流 韓國U16橄欖球代表隊來台南展開移地訓練

2025/09/17 22:03

韓國U16橄欖球代表隊到台南移地訓練，強化台韓體育交流。（圖由台南市府體育局提供）韓國U16橄欖球代表隊到台南移地訓練，強化台韓體育交流。（圖由台南市府體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國大田橄欖球協會所組成的U16橄欖球代表隊，來台南展開為期4天的移地訓練行程。代表隊由大田橄欖球協會會長金榮德夫婦及大韓橄欖球協會審判委員長林秉權親自率隊來台，展現對台灣橄欖球環境的高度重視及深化雙邊友好交流誠意。

南市府體育局長陳良乾代表市長黃偉哲接待韓國代表隊，並簡報介紹台南的城市風貌與體育發展政策，歡迎遠道而來的貴賓，而且致贈象徵台灣熱情與健康的台灣香蕉，展現台南在地的特色與好客文化。

此次韓國代表隊選擇台南進行移地訓練，不僅強化台韓青少年體育互動，更讓國際友人親身體驗台南的友善氛圍與豐富文化，有助於深化雙邊體育外交及國民情誼。

體育局長陳良乾表示，台南擁有四季宜人的氣候、完善的運動設施以及友善的訓練環境，為國內外運動團隊提供理想的訓練條件。此次訓練主要於台南市立橄欖球場進行，該球場除交通方便，靠近市區，亦曾多次承辦全國賽事，適合國內外隊伍前來集訓。

體育局表示，韓國U16代表隊於15日到訪，亦將與台南在地橄欖球學校包括安南國中、大成國中、南寧高中及六信高中的學生混合組隊進行友誼賽，不僅提升實戰經驗，也透過運動促進跨國青少年的情誼與文化交流，彰顯台南「運動城市」。

