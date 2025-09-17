高球》仰德TPC錦標賽明登場 詹世昌、李玠柏等名將捍衛主場

仰德育樂總經理許家堯（左四）配對賽晚宴和歷屆冠軍合影。（TPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕連續第二年維持總獎金最高的第一場亞巡大賽─總獎金100萬美元（約3000萬元台幣）的仰德TPC錦標賽，將於9月18日至21日在林口高爾夫球場點燃戰火，吸引了25國144位中外選手角逐冠軍獎杯與冠軍獎金18萬美元（約576萬元台幣），高額的總獎金與冠軍獎金是為了提升比賽層級，吸引更多中外高手參賽，增加世界積分。2024年冠軍泰國的蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai）尋求衛冕。

仰德集團長年贊助職業選手，多名選手在本周也將出賽，賽前記者會仰德育樂總經理許家堯（中）和仰德贊助選手合影。（TPGA提供）

大會今天在林口球場先舉行賽前記者會與職業業餘配對賽，記者會中，仰德育樂公司總經理許家堯表示，非常期待本周的賽事，因為眾多各國高手如雲，齊聚一堂展開競技，相信會是一場精采的比賽。他並帶來兩個好消息，第一個是今天的職業業餘配對賽，大會給參賽的業餘貴賓提供一個一桿進洞的特別獎，獎品包括2026年美國名人賽五星級飯店住宿丶一場私人球場球敘及一張美國名人賽最終回合的門票；不過今天並沒有貴賓打出一桿進洞；第二個好消息是仰德集團明年除了今年持續舉辦原有的國賓ADT公開賽以外，將再增加一場ADT賽事。

仰德集團董事長許育瑞表示，每年此時舉辦這場比賽，是他最開心的時候，因為可以看到許多參賽數年的老朋友與首度加入的新朋友，濟濟一堂，就像一個大家庭聚會一樣；尤其是比嘉一貴在上周亞巡丶韓巡及日巡賽三賽共證的新韓東海公開賽第三回合結束後，特別說要送給他一個生日禮物，結果第四回合結束，比嘉一貴贏得冠軍，作為特別的生日禮物，讓他特別高興。

他與兒子許家堯都十分熱愛高爾夫運動，一切相關的活動都有極大興趣；他指出，沒有職業比賽就無法發展推動台灣的職業高爾夫運動；另外，比賽球場也是其中很重要的一個環節，如林口球場就是最支持職業高球賽的球場。

去年亞巡賽獎金王美國選手卡特林（John Catlin）今天上午在記者會前，為參加台青盃的11個球場所屬培訓共10位青少年選手，進行教學活動，卡特林為青少年選手展現示範各種不同的球路，以及揮桿的一些細節，還教導了面對挑戰時的心態丶享受高爾夫的魅力與自我突破的成就感，讓年輕球員受益不少。

記者會後，大會舉辦行之有年的擊遠大賽，有10位職業選手參賽，包括衛冕的王偉軒，每人可擊球三顆球，必須落在球道上才算是有效球，最後温楨祥以339碼贏得冠軍，王偉軒衛冕失利，不過還是以335碼獲得亞軍，紐西蘭選手Denzel Leremia以330碼獲第三名；三人分別各贏得由超邁工業董事長陳忠信贊助的新台幣3萬元丶2萬元及1萬元獎金。

今天有30位職業選手與90位社會業餘人士配對同組揮桿，採新史克蘭波賽制，最後由職業球員泰國的傑斯（Jazz Janewattananond）與三位業餘社會貴賓合力以低於標準桿12桿的60桿奪得冠軍，每位業餘人士各獲得Ping Anser2推桿一支。

明天首回合，選手將分上午場與下午場兩部分出發，上午部分第一組於上午6：30開球，最後一組於8：20開球；下午部分第一組於11：10開球，最後一組於下午1點開球。

仰德集團自2010年起舉辦這項比賽至今，已有15年14屆，雖曾因全球疫情影響於2020年停辦，2021年也因持續疫情而縮減為台灣選手參賽，2022年再度恢復舉辦這項亞巡賽，今年繼續主辦，且總獎金逐年增加，自2020年的70萬美元，2023年增加至75萬美元，2024年再增至100萬美元，締造賽史總獎金新高紀錄，今年維持相同高額總獎金。

這項比賽的冠軍獎金也從2020年的美金12.6萬元（約378萬元台幣），去年2023年增加到美金13.5萬元，去年增至18萬美元新高，今年依然維持18 萬元。

這場比賽因高額獎金吸引來自25個國家好手來台競技，包括阿根廷丶澳洲丶英格蘭丶西班牙丶法國丶德國丶瓜地馬拉丶印尼丶印度丶義大利丶日本丶韓國丶澳門丶馬來西亞丶墨西哥丶紐西蘭丶巴基斯坦丶菲律賓丶南非丶瑞典丶泰國丶美國及我國；有99位外籍選手及42位我國選手（含2位台灣業餘選手），職業選手中以泰國選手26位最多丶美國11位次之。

這項比賽是由仰德集團與TPGA丶Asian Tour主辦，林口高爾夫球場協辦，比賽區域為南區及西區，比賽球場全長7108碼；這是仰德集團15年來第14度舉辦這項國際性大賽，也是今年在台灣舉辦的三場亞巡賽中首度登場的大賽。

仰德TPC錦標賽自2010年起主辦，最初的總獎金為30萬美元，自2013年起至2019年，總獎金增加並維持在50萬美元，2022年提高至70萬美元，去年增加至100萬美元，今年維持。

過去10多年來已吸引亞洲與國際高壇高度注目，持續不斷地將台灣選手推向國際舞台，仰德集團秉持連續舉辦國際比賽的堅持，提供給台灣選手更多及更多層級國際大賽的磨練經驗。今年亞巡賽共有23場比賽，仰德TPC錦標賽是今年亞巡賽季的第13站賽事。

這場比賽的高額獎金吸引眾多亞巡一流好手來台角逐。亞巡今年獎金最新排名前18位來了8位，包括最新獎金排名第二的日本好手比嘉一貴他上周剛奪下亞巡賽新韓東海公開賽冠軍；排名第6的香港Tachi Kho丶排名第7的泰國球員東賽布瑪（Donthai Boonma）以及排名第15-17的三位泰國球員包括蘇提帕丶龐姆（Poom Saksansin）2023冠軍及傑斯（Jazz Janewattananond）等人。

台灣選手已有11年未能奪冠，2011年呂偉智封王後，就一直都是外籍球員抱走冠軍獎盃；2021年因全球疫情，此賽僅有台灣選手參賽，由李玠柏奪冠。2022至2024連續三年均由外籍球員贏走冠軍，李玠柏2022年居亞，以兩桿之差與冠軍失之交臂。

李玠柏今年轉戰LIV 巡迴賽，成為首位參加LIV巡迴賽的華人選手，他將憑藉半年多來在LIV巡迴賽高強度的征戰經驗，本周回台參賽，尋求生涯亞巡第二冠，他今年在LIV的球季已結束，總獎金排名第47位。

詹世昌目前暫居亞巡賽獎金排名第63，張緯綸95，王偉軒97，另外呂偉智丶洪健堯及劉永華最新排名都在150名外。而沈威成與王偉軒在台巡賽最新獎金排名分別暫居第一及第二位。本周將全力以赴，爭取最佳名次。另外，周一有24位台巡球員參加資格賽，最後取成績優者前11位球員獲得本週仰德TPC錦標賽的參賽資格。

